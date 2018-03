Citan a declarar a ex titular de la SIDE K por la muerte de Nisman

El ex titular de la SIDE durante el kirchnerismo Héctor Icazuriaga fue citado a declarar por la jueza de instrucción penal en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Icazuriaga fue citado en calidad de "testigo" luego de que prestaran declaración en igual sentido su ex número dos Francisco "Paco" Larcher; el ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia Antonio Stiuso y el ex agente de inteligencia aeroportuaria Carlos "Moro" Rodríguez.

Icazuriaga fue citado para el próximo 19 de abril, revelaron a DyN fuentes judiciales.

En el mismo sentido, también fueron citados como testigos los ex espías Alberto Mazzino, para el 12 de abril, y Fernando Pocino, para el 14.

En el caso de Mazzino ya declaró en el expediente y lo suyo será una ampliación testimonial, en tanto que Pocino lo hará por primera vez, pese a que fue reiteradamente mencionado por testigos en el transcurso de la investigación. Pocino aparece en unos hasta ahora inexplicados cruces telefónicos entre agentes de inteligencia (entre ellos Stiuso), funcionarios judiciales como el fiscal federal Carlos Stornelli; políticos, como el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y funcionarios de alto rango de la policía de la Provincia de Buenos Aires.