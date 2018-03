Citada en Tribunales, volvió Cristina y fue recibida por la militancia K

Tras cuatro meses de ausencia, Cristina Fernández de Kirchner aterrizó en Aeroparque cerca de las 22, mientras afuera la aguardaban para recibirla centenares de militantes K, a modo de apoyo por su pronta declaración judicial en la causa por dólar futuro realizada por el Banco Central durante los últimos meses de su mandato. La ex Presidenta arribó en el vuelo 1893 de Aerolíneas Argentinas que partió desde El Calafate, en horario, a las 19.20, luego de que se levantara un paro que demoró otros despegues. A pesar de la recomendación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que utilizara la salida trasera del aeropuerto, la ex mandataria optó por ingresar al hall principal.

En todo su periplo, desde su casa en "su lugar en el mundo" en Santa Cruz, donde se resguardó el fin de semana, pasando por ambos aeropuertos, hasta su destino final en el departamento en Recoleta, en Juncal y Uruguay, donde la esperaba su hija Florencia, Cristina Kirchner estuvo acompañada por militantes que, exhibieron banderas bajo el lema "Vuelve", le dieron la bienvenida.

En el aeropuerto, la mandataria fue recibida por, entre otros, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque, el exsecretario de la Presidencia Oscar Parrilli; el secretario de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla; la diputada Mayra Mendoza y el dirigente radical Leopoldo Moreau. "La causa que inventó Bonadio es descabellada", señaló Moreau a la agencia NA.

De esta manera, la ex Presidenta ya se encuentra en la ciudad de Buenos Aires a 36 horas de su visita a Comodoro Py ante el juez Claudio Bonadio por la causa de dólar futuro. Ante la movilización K convocada para mañana, el Ministerio de Seguridad informó ayer que se realizará un importante operativo desde esta tarde con corte de calles en la zona de Tribunales.

La Cámpora de su hijo Máximo Kirchner; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; el Movimiento Evita, que encabeza el dirigente piquetero Emilio Pérsico; Miles, del ex piquetero Luis D’Elía; y una delegación de 70 diputados ya confirmó su presencia frente a Comodoro Py para "acompañar" a la ex mandataria, como así también el grupo de intendentes bonaerenses K como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Patricio Mussi (Berazategui) y Mario Secco (Ensenada).

En tanto, en la previa de la reaparición, forzada por la cita judicial, el jefe del bloque del FpV en Diputados, Héctor Recalde, salió a reforzar la defensa desde su espacio, por la otra causa que complica a la ex Presidenta, al calificar al "arrepentido" Leonardo Fariña como un "mentiroso serial". "Hay muchos hechos e información offshore, se quiere tapar con la mano el sol", ironizó ante Radio Del Plata y planteó que "hay problemas muy profundos, como la pobreza, la indigencia, los despidos, los aumentos y tarifazos".