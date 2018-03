Cirielli contó cómo Jaime “se cruzaba a ver a Néstor con bolsos y custodios”

El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, declaró ayer ante el juez Ercolini que todo lo que hizo fue por orden directa del ex presidente Néstor Kirchner.



El sindicalista Ricardo Cirielli, y ex subsecretario de Transporte durante la gestión de Jaime, dijo que no le sorprendieron las declaraciones de su exjefe, porque "él siempre se jactó de que respondía directamente a Néstor y que no tenía que hablar con nadie más".

Sin embargo, señaló que lo que le sorprende es que hable en este momento. "Creo que es un mensaje mafioso directo hacia sus exsuperiores", dijo en diálogo con radio Continental.

Además, Cirielli aprovechó para contar nuevamente cómo veía a Jaime cruzarse a Casa de Gobierno a ver al expresidente:"Yo veía frecuentemente que Jaime algunas noches cruzaba a Casa de Gobierno con bolsos y custodios a ver a Kirchner", relató.

"Había muchos comentarios dentro de la Secretaría de Transporte, que me contaban que gente de empresas se llevaba dinero en efectivo", agregó y señaló que ahora cierra todo el círculo: "Lo que Jaime recaudaba lo llevaba a presidencia de la Nación".

Por último, el ex subsecretario de Transporte contó que Jaime fue una persona que cambio su aspecto y su modo de vida. "Yo lo conocí cuando era un simple ciudadano que no tenía plata para comprarse un traje, pero pedante y soberbio siempre fue", remató.