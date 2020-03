Economía y política Domingo 22 de Marzo de 2020

Cierre de Ezeiza: Solá lo dio como inminente pero para Transporte ni está en estudio

En dos oportunidades, el canciller hoy adelantó que la decisión no pasaría de esta semana, aunque quedaran argentinos varados en el exterior, respecto de los cuales dijo que esperaba que fueran los menos posibles". Pero luego Mario Meoni señaló que no se analiza tomar esa determinación. El Presidente no la confirmó pero la justificó.