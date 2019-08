Cierre de Alberto F.: en Rosario, con gobernadores y Cristina

Con Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de fórmula; los demás precandidatos del Frente de Todos, con el aspirante bonaerense Axel Kicillof a la cabeza; más de una docena de gobernadores; y militancia frente al Monumento a la Bandera: así está planificado hoy para ser el cierre de campaña del presidenciable Alberto Fernández en Rosario el próximo miércoles, de cara a las PASO.

Al ex Jefe de Gabinete le quedan dos días libres, los primeros de campaña; unas 48 horas antes de la veda electoral del sábado para hacer medios.

No estaría, en principio, en el acto de cierre bonaerense que el ex ministro de Economía y la matancera Verónica Magario están armando para el jueves, junto a los intendentes. A falta de confirmación, no revelan aún el distrito elegido ni si irá la ex Presidenta, abocada por completo a ensalzar al precandidato de Todos en su pelea contra María Eugenia Vidal.

Sí estarán todos juntos en Rosario. Más allá del tono "federal" de la campaña, la elección del escenario responde también a las encuestas que emocionan a Todos. A modo de anfitrión, oficiará el electo gobernador Omar Perotti, el peronista que dio el batacazo de 2019 al vencer al socialismo. Será uno de los firmantes del acta de compromiso con los mandatarios del PJ con cinco promesas personalizadas de Alberto F. para cada una de las provincias, en caso de llegar a la Casa Rosada. En caso de Santa Fe, el listado incluye obras de infraestructura para prevenir inundaciones, apoyo en el combate contra el delito y respaldo al sistema productivo local.

Habrá otros gobernadores ya en funciones, que ya visitaron en campaña a Alberto Fernández frente a su oficina en San Telmo, como el reelecto tucumano Juan Manzur, devenido en el intermediario del presidenciable con las provincias; Gildo Insfrán (Formosa): Mariano Arcioni (de Chubut, aportado por Sergio Massa), el chaqueño Domingo Peppo (en guerra declarada con Jorge Capitanich; ); Alicia Kirchner (Santa Cruz), que enfrentará las urnas el 11A; Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan), entre otros. También los electos Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Ante más de 8.000 personas, en la casa de los trabajadores de la Sanidad, con el sindicalismo nacional y los candidatos a diputados por el @FrenteDeTodos del NOA, reafirmamos este sueño de volver a poner en marcha al país. Entre todos vamos a lograrlo. pic.twitter.com/dBSVYI21AN — Juan Manzur (@JuanManzurOK) August 1, 2019

Pero antes de la recta final queda un fin de semana. Hoy y mañana, el precandidato presidencial de Todos regresará a Córdoba para un nuevo raid de 48 horas, como ya hizo tanto en esa provincia como en Santa Fe, los dos distritos donde el kirchnerismo espera recuperar votantes perdidos. Con

A diferencia de su primera incursión mediterránea, esta vez Alberto Fernández visitará ciudades más afines a Juntos por el Cambio.