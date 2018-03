Cierra la Asamblea de la Alianza de Jóvenes Empresarios del G-20

Ante la presencia de referentes de 18 países, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizará hoy el cierre de la Asamblea Interanual de la Alianza de Jóvenes Empresarios del G-20, que por primera vez se lleva a cabo en Argentina.

Al evento que tendrá lugar en la sede de la CAME a partir de las 10, asistirán el subsecretario de Emprendedores del Ministerio de la Producción de la Nación, Esteban Campero; el subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación, Andrés Peña; el jefe de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, Mauricio Colello; el Subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, y diputados nacionales.

También expondrán sobre Tecnología para emprendedores por Facebook, Bruno Maslo, gerente de Pymes para América Latina y sobre Nuevas formas de comunicación para emprendedores, por Microsoft Argentina, Ezequiel Glinsky, Director de Nuevas Tecnologías e Innovación.

Además, el director Periodístico e Institucional de El Cronista, Fernando González; el secretario de Redacción de Clarín, Jorge Rosales, y Darío Gallo, editor jefe de La Nación, disertarán sobre "Los medios ante la convergencia tecnológica".

También habrá exposiciones sobre sustentabilidad y medición del impacto ambiental, y sobre el Conicet como socio tecnológico de los emprendimientos por Juan Soria, Director de Vinculación Tecnológica del organismo.

Se analizarán las Conclusiones de la Asamblea Interanual de la Alianza de Jóvenes Empresarios del G20.

La apertura estará a cargo del presidente de CAME Joven, Juan Pablo Diab, y del presidente de la CAME, Osvaldo Cornide. El cierre correrá por cuenta de los presidentes de los sectores de CAME y de los ex presidentes de CAME Joven.

Este evento de carácter internacional, que comenzó el 18 de marzo y del que participan las delegaciones de 18 países integrantes del G20, es organizado por CAME Joven, una organización gremial empresaria integrada por empresarios y emprendedores argentinos de entre 18 y 40 años, que agrupa a más de 145 cámaras a lo largo y a lo ancho del país. En total son congregados por la entidad más de 16.000 jóvenes.

De esto modo, se fortalece la presencia de la Argentina en el plano internacional, resaltando a las pequeñas y medianas empresas como el motor de la producción de bienes y servicios de la economía nacional, indicó un comunicado de prensa de la CAME.

En total, las pymes representan el 99% de las firmas, y son responsables del 60% del empleo y el 45% de las ventas totales.

La importancia que reviste el sector se concentra en que el 55% de las pymes nacionales son propiedad de empresarios menores de 40 años, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, alcanzando a unas 335.500 empresas, y que 2 de cada 3 empresas que nacen son fundadas por jóvenes.