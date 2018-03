Caso Ciccone: la Oficina Anticorrupción solicitó ser querellante en la investigación a Boudou

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, solicitó hoy ante la Justicia ser querellante en la causa Ciccone, que involucra al ex vicepresidente Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, con el objetivo de proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones durante el proceso.

Alonso presentó hoy un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en el que se solicita que ella y el coordinador de investigaciones, José Ipohorski Lenkiewicz, se “constituyan como parte querellante” de la causa.

Además, la ex diputada del PRO tiene definido sumarse más adelante también como parte querellante en la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente, así como investigar desde la OA si existieron otros casos en los cuales Boudou y su socio informal José Núñez Carmona (implicado también en la causa Ciccone) pudieron haber cometido otros actos de corrupción.

A través de un comunicado oficial difundido este mediodía, la OA confirmó la presentación judicial y Alonso afirmó: “Dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidimos solicitar la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la justicia en la búsqueda de la verdad”.

Más causas

El fiscal federal Carlos Rívolo le pidió hoy al juez Norberto Oyarbide que dicte el procesamiento del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa en la que está acusado por el delito de “dádivas”, al aceptar viajar a la ciudad bonaerense de Necochea, primero en avión y luego en helicóptero, con empresas privadas.

Rívolo pidió que también sean procesados los responsables de las compañías que proveyeron esos viajes: Nazareno Natale, de la empresa Alas del Fin del Mundo, y Marcelo Scaramellini, de Ecodyma, así como el ex intendente de Necochea Horacio Tellechea.

Rívolo es el fiscal que, en 2012, quedó apartado de la causa de la ex Ciccone Calcográfica en la que fue imputado Boudou. El ex vicepresidente logró su desplazamiento y también la renuncia del entonces Procurador General, Esteban Righi, a quien acusó en esa ocasión de supuesto tráfico de influencias, así como el apartamiento del juez Daniel Rafecas.

Los vuelos ocurrieron el 17 de diciembre de 2011 y se realizaron de manera informal, a punto tal que nunca fueron halladas las listas ni los registros de los pasajeros.

No obstante, la investigación permitió establecer que el ex intendente Tellechea también habría tomado parte de esos viajes aéreos. En principio, Alas del Fin del Mundo proveyó el vuelo pese a que aún no contaba con habilitación para realizar vuelos comerciales.

“Los directivos de la empresa Alas del Fin del Mundo estaban impedidos absolutamente de hacer vuelos rentados por la ausencia de los permisos como explotadores de servicios comerciales (taxi aéreo)”, sostuvo Rívolo.