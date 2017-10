Ciccone: Vandenbroele y Nuñez Carmona no declararon y Resnick Brenner apuntó a Echegaray

El abogado Alejandro Vandenbroele, el supuesto ‘testaferro‘ del exvicepresidente Amado Boudou, se negó hoy a prestar declaración indagatoria en el juicio por la compra venta de la exciccone Calcográfica. Por este momento no voy a declarar, lo voy a hacer más adelante”, dijo Vandenbroele.

La misma actitud tuvo, en tanto, el empresario José María Núñez Carmona, amigo del exvicepresidente Amado Boudou, quien tampoco prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la compra venta de la exCiccone Calcográfica.

Núñez Carmona, amigo de Boudou, dijo que en la actualidad es empresario dedicado a la venta de pescados y mariscos en España y que si bien tenía previsto declarar se arrepintió ante el pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) de incorporar en el juicio nueva prueba.



La Oficina Anticorrupción reclamó que se incorpore el libro de visitas al Ministerio de Economía de los años 2010 a 2011.

Quien si declaró fue el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, quien dijo hoy, durante el juicio por las irregularidades en el rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica, que en el organismo recaudador “no se movía un papel sin que (Ricardo) Echegaray lo supiera”.



Durante una extensa declaración indagatoria, en la que incluso aceptó preguntas de las partes, Resnick Brenner describió cuál fue su rol en las tratativas para el rescate de la imprenta, que según la acusación pasó a la esfera de amigos y allegados al ex vicepresidente Amado Boudou.



El ex jefe de asesores aclaró: “No tiro para arriba para tratar de zafar, lo que estoy diciendo es una realidad”.



En ese sentido, recordó que cuando estuvo al frente de la AFIP en las provincias de Salta y Jujuy, cuando resolvía de acuerdo a las particularidades de la región, Echegaray lo llamaba y le “decía de todo”.



“Nada pasaba sin el conocimiento del administrador federal”, insistió Resnick Brenner.



Previo a él, se sometió a la indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número cuatro, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini (este último en calidad de juez sustituto), el ex jefe de Gabinete de Boudou, Guido Forcieri.



Resnick Brenner recordó que hubo otra gestión de cierta similitud con el rescate de Ciccone, con la empresa Alpargatas, pero no profundizó en detalles.