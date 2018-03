Ciccone: Oficina Anticorrupción pidió ser querellante

La Oficina Anticorrupción pidió formalmente al juez federal Ariel Lijo ser tenida como "parte querellante" en la causa que investiga presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta ex Ciccone, actual Compañía de Valores Sudamericana, en la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Mediante un escrito presentado con la firma de su titular, Laura Alonso, la OA pidió asumir un rol activo en el expediente. Los procesamientos de Boudou, del monotributista Alejandro Vandenbroele, del empresario José María Núñez Carmona y del ex socio cofundador de la imprenta, Nicolás Ciccone, están en camino al juicio oral y público.

El expediente, en el que también están procesados el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el yerno del fallecido Héctor Ciconne, Guillermo Reinwick, ya pasó por la primera instancia y por la Cámara Federal. Si bien la investigación aún no está completa, en lo que atañe a estos involucrados podría pasar a la etapa de juicio tal vez este mismo año.