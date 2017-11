Ciccone: Boudou declaró y desconoció el vínculo con su presunto testaferro

El ex vicepresidente Amado Boudou insistió en que no conoce a Alejandro Vandenbroele, quien para la Justicia es su testaferro, y apuntó al banquero Raúl Moneta como el facilitador de los fondos para levantar la quiebra de la imprenta Ciccone.

El ex funcionario kirchnerista está acusado de haber estado detrás del levantamiento de la quiebra de la imprenta que tenía capacidad para imprimir billetes y de su venta al fondo de inversión The Old Fund, cuyo titular era Vandenbroele.

El también ex ministro de Economía pidió volver a hacer uso de la palabra en el juicio en su contra luego de que concluyeran las indagatorias de los demás imputados.

"Es muy difícil poder probar ciento por ciento que no conozco a Vandenbroele. Uno esperaría que aparezca la foto o el video mío con él, algo que decían que estaba y nunca apareció", sostuvo Boudou tras decir que en el proceso judicial se valoraron más las declaraciones que los documentos.

Al referirse al levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, el ex funcionario sostuvo que "es fundamental que podamos dirimir de quién era la plata que fluyó", y luego lamentó que la causa estuviera "diseccionada" y que la parte referida a la ruta del dinero todavía no hubiese llegado a juicio oral.