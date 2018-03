Chubut pedirá al Gobierno una suba adicional para el precio del barril interno

Frente a escasas expectativas (y poca información) de que el Gobierno nacional tomará medidas para subsidiar el valor del barril de exportación, Chubut reclamará hoy por mejores precios para el barril interno que se produce en la provincia. Así lo adelantó a El Cronista, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y presidente de Petrominera Sociedad del Estado provincial, Jorge Ávila, quien participará de la reunión que hoy a partir de las 14 se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, recibirán al gobernador Mario Das Neves.



"Planteamos un trato igualitario. Si no hay un subsidio para el barril de exportación, estamos regalando el petróleo que produce Chubut. Y si no hay una ayuda, al menos queremos una equiparación para el barril interno de crudo que se paga más en otras provincias y de esta manera compensar la pérdida que se sufre por la caída de los precios para las empresas que exportan", señaló Ávila a este diario. "Estamos de acuerdo con que hay que adecuarse a los precios externos pero acá hay 5000 puestos de trabajo en riesgo y existe un trato desigual con otras provincias", se quejó.



El precio internacional del barril sigue cayendo (ayer se hundió 3,30% a u$s 28,43 en EE.UU., mientras que en Europa terminó a u$s 28,76) y Chubut exporta el 40% de su producción: allí se extrae el Escalante que es un crudo pesado que se usa menos que el liviano en las refinerías locales. Con estos precios y deduciendo impuestos, las empresas que producen en la cuenca del Golfo San Jorge (que abarca Chubut y Santa Cruz) están recibiendo aproximadamente unos u$s 19 por barril exportado, mientras que sus costos superan con creces ese valor. De todas formas, también hay un 30% de crudo chubutense que abastece al mercado interno y, de ahí, la nueva propuesta. Hace dos semanas el equipo de Aranguren decidió prorrogar el acuerdo que había pactado la gestión anterior con empresas, sindicatos y las provincias productoras para mantener la paz social, que establecía precios para el barril interno de crudo por encima de los alicaídos valores externos, aunque consensuó una rebaja del 10% de lo acordado originalmente. Pero para barril de Medanito, que se produce en Neuquén, se pactó un precio cercano a u$s 63,50, mientras que el Escalante de Chubut recibe u$s 54,9.



Sin embargo, aunque Das Neves consiga una mejora extra para el barril interno, empresas como Tecpetrol seguirían en una situación crítica. La petrolera, que pertenece al Grupo Techint, exporta el 100% de su producción. Hoy precisamente vence la conciliación obligatoria que dictó el ministro de Trabajo Jorge Triaca entre la compañía y los sindicatos porque a fin de año anunció que reducirá la actividad en un 40%. Por otra parte, ayer el diputado provincial y referente petrolero, Carlos Gómez, adelantó que a partir de hoy a las 20 horas se suspenderán todas las actividades en yacimientos para movilizar a los casi 12.500 trabajadores que definirán medidas de fuerza en la asamblea general convocada para mañana.