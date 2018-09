China tomará represalias en respuesta a la nueva ronda de aranceles de EE.UU.

La paz duró poco. China ahora promete tomar represalias en respuesta a la nueva ronda de aranceles de EE.UU. La disputa comercial entre ambos parece no tener fin. Pekín prometió contraatacar la segunda gran oleada de aranceles anunciados por Washington, que afectarán a un volumen de mercancías del país asiático valoradas en u$s 100.000 millones.

Si bien aún no especificaron qué acciones tomarán, a principios de agosto amenazaron con gravar productos estadounidenses por otros 60.000 millones si Donald Trump seguía con el órdago.

Este nuevo conflicto complica enormemente una nueva ronda de negociaciones que estaba avanzando y aleja la posibilidad de un acuerdo a corto plazo entre ambos países que acabe con esta dura guerra comercial.

El anuncio chino se produjo poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que impondrá aranceles adicionales en alrededor de u$s 200 mil millones en bienes chinos. Los aranceles estadounidenses entrarán en vigencia el 24 de septiembre, fijados a un nivel del 10% hasta fin de año. A partir del 1 de enero de 2019, las tarifas se elevarán al 25%.

La decisión previa de Trump

Trump anuncia nuevos aranceles sobre productos chinos por valor de u$s 200 mil millones. "Estados Unidos insiste en aumentar los aranceles, lo que trae una nueva incertidumbre a las consultas entre las dos partes. Se espera que los Estados Unidos reconozcan las posibles consecuencias negativas de tales acciones y tomen medidas convincentes para corregirlas de manera oportuna", dice la declaración.

La declaración del Ministerio de Comercio no proporcionó detalles de acciones específicas. Anteriormente, Beijing prometió alcanzar u$s 60 mil millones en bienes estadounidenses con gravámenes. La Casa Blanca se comprometió a buscar de inmediato más aranceles sobre alrededor de u$s 267 mil millones de las importaciones chinas si el país toma represalias.

Las últimas medidas se producen en medio de un conflicto comercial en aumento entre las dos economías más grandes del mundo. El presidente de EE.UU. sumó numerosos conflictos comerciales con una serie de socios, incluido el aliado de los Estados Unidos en la UE, afirmando que los déficits comerciales perjudican a la economía estadounidense. Aparentemente, la política pretende hacer que la producción nacional en los EE.UU. sea más competitiva, en comparación con los fabricantes extranjeros. El presidente de los Estados Unidos había criticado en repetidas ocasiones las prácticas comerciales chinas, calificándolas de injustas.

Trump también acusó a las corporaciones chinas de robar tecnología estadounidense y propiedad intelectual. Hasta ahora, Washington ha impuesto aranceles sobre productos chinos por valor de u$s 50.000 millones, mientras que Pekín ha respondido con medidas recíprocas dirigidas a u$s 50.000 millones de productos estadounidenses, lo que aumenta los temores sobre el daño a la industria agrícola estadounidense.