China, Brasil y Europa: el "camino diagonal" de las exportaciones post-coronavirus

El flujo comercial global acusó desde un principio el impacto de las restricciones tomadas para evitar la propagación del coronavirus, más allá de las decisiones de los distintos países, que llevarán a que 2020 cierre con un derrumbe de los intercambios.

Con escenarios optimistas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en derrumbes de 13%, los próximos meses aseguran un tránsito difícil a la normalización para la economía mundial en general. Argentina con todas sus vulnerabilidades inherentes a su modelo macroeconómico, no va a ser la excepción.

Analistas consultados por El Cronista coincidieron en que las exportaciones argentinas, que en 2019 totalizaron cerca de u$s 65.000 millones, podrían sufrir una caída generalizada de dos dígitos. Pero el grado de afectación será heterogéneo, tanto por productos como por regiones, de acuerdo al dinamismo de los mercados de destino.

Las estimaciones apuntan a que las ventas más golpeadas serán las de manufacturas origen industrial, principalmente enviadas al resto de América latina; mientras prevén que el daño de la crisis será más acotado en los productos agrícolas, en especial las commodities con destino al este de Asia.

Mirá también Con distintos actos, el Gobierno celebró un 25 de Mayo atípico en medio de la pandemia Sin actos multitudinarios, el gobierno nacional celebró el aniversario de los 210 años de la Revolución de Mayo. El presidente Alberto Fernández izó la bandera desde la residencia de Olivos. Por su parte, Agustín Rossi encabezó el acto central por el 25 de Mayo en el Edificio Libertador.

En tanto, la incertidumbre en cuanto a la salida de los confinamientos y a la recomposición de su actividad depositan a Europa en un punto intermedio.

China y otros países de Asia

La consultora Abeceb proyecta que las exportaciones totales podrían caer en torno al 17% y cerrar 2020 en torno a u$s 54.000 millones, pero tal derrumbe no significará menos ingresos de dólares.

“Vemos que habrá un superávit comercial cercano a u$s 15.000 millones, debido a que las importaciones tendrán una caída mayor al 20%”, explicó Eva Bamio, experta en comercio internacional de Abeceb.

Por su parte, el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo también ve una caída considerable, de 10%, que deje el volumen de ventas debajo de los u$s 60.000 millones, aunque aclaró que se trata de un escenario de mucha incertidumbre.

No obstante, ambos consideran que las exportaciones a China y otros mercados de Asia oriental serán los menos golpeados respecto a los demás, debido a que ya notan signos de recuperación en esa región y a que la mayoría de los envíos son de materias primas alimenticias.

Elizondo señaló que la afectación en las exportaciones agrícolas “fue más fuerte al principio, pero ahora va a ser menor, porque Asia empieza a recuperarse". con India, China y Vietnam como importantes compradores de granos. “De todas maneras todavía es algo bastante conjetural”, destacó.

En tanto, Bamio resaltó que los productos primarios alimenticios tienen una menor volatilidad en sus precios que los otros commodities, por lo que los valores internacionales no estuvieron tan golpeados como en otras materias primas. En ese sentido, la composición de la canasta exportadora argentina puede jugarle a favor en esta oportunidad, considera.

Entre China, India y los principales destinos del sudeste asiático conforman un mercado que importó el año pasado productos argentinos por cerca de u$s 15.500 millones, casi todos pertenecientes al productos agrícolas primarios y manufacturas derivadas de este sector. Es decir, el 23% del total exportado por Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censas (Indec).

Las exportaciones a China durante 2019 superaron los u$s 7000 millones, de las cuales el 95% son del agro: u$s 3629 millones fueron de productos primarios y u$s 3024 millones provinieron manufacturas de origen agrícola (MOA).

Las ventas a India el año pasado fueron de u$s 2160 millones, de las cuales u$s 1838 millones fueron manufacturas de origen agrícola y solo u$s 47 millones de productos primarios.

En tanto, los envíos a la asociación de 10 países del sudeste asiático (Singapur, Vietnam, Myanmar, Brunei, Filipinas, Laos, Malasia, Indonesia, Filipinas y Camboya) totalizaron u$s 6357 millones, de los cuales u$s 2605 millones provinieron de productos primarios y u$s 3571 millones de MOA.

Bamio agregó que en India “hay mucha demanda potencial” para productos argentinos y que una apertura de sus tendencias proteccionistas podría significar un salto para el sector agroexportador.

América latina

Los analistas remarcaron que las exportaciones destinadas a esta región, en su mayoría industriales, serán las más golpeadas debido al desplome de Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

Elizondo destaca que la región en general será la que más tardará en salir del confinamiento y normalizar la economía, por lo que la recomposición de la oferta y de la demanda llevará más tiempo y agravará la situación de las manufacturas de origen industrial.

Bamio coincide en la gravedad de la afectación y resalta que en Abeceb proyectan caídas superiores al 30% para los productos fabriles en general. La analista puso de relieve los problemas económicos y políticos que acumuló Brasil desde el comienzo de la crisis sanitaria.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, enfatiza los problemas de oferta y de demanda que implican el confinamiento y suma la devaluación del real, que tocó las 5,5 unidades por dólar, lo que genera una pérdida de competitividad relativa con Brasil.

“Vamos a tener un muy mal año con las exportaciones a Brasil y puede haber caídas de dos dígitos en el valor”, señaló.

El año pasado, las exportaciones a Brasil totalizaron u$s 10.386 millones, lo que lo convirtió en el principal socio comercial del país. Más teniendo en cuenta que al Mercosur, que en los papeles busca fortalecer las relaciones comerciales en la región, las ventas alcanzaron los u$s 12.691 millones, de los cuales más de u$s 8500 millones son manufacturas de origen industrial (MOI).

Es decir, apenas el 18% de las ventas al bloque tuvieron destino a Uruguay, Paraguay y Venezuela los demás países que lo integran.

En tanto las exportaciones a Chile totalizaron u$s 3058 millones.

Europa

Para estos mercados los escenarios son más inciertos para los analistas debido a que todavía no hay signos de normalización en los países más afectados, aunque las peores cifras parecen ir quedando atrás.

En comparación con las situaciones de Asia y Latinoamérica, Elizondo ve un escenario intermedio para los mercados europeos, donde Argentina comercializa alimentos derivados con cierto grado de elaboración como harinas, vino y carnes.

“Quizás hay una diagonal de alto impacto en Latinoamérica, menor en Asia y en el medio queda Europa, y eso termine en una caída aproximada de 10%, debajo de u$s 60.000 millones. Más allá de eso, es muy difícil de medir y hay que ver cómo evoluciona”, indicó.

Bamio resaltó que, si bien Europa está retomando la actividad de a poco, el paquete de ayuda “es muy importante” en términos de montos, por lo que las economías deberían comenzar a dinamizarse, aunque en el global la variación terminará siendo negativa dado que muchos países tuvieron su actividad paralizada.

No obstante, la analista de Abeceb percibe un sesgo proteccionista adoptado por los principales líderes en esta transición hacia la normalidad, lo que podría traer ciertas complicaciones al restablecimiento de las cadenas de exportación de productos argentinos.

“En Europa hay un fuerte discurso de reforzar la ley de competencia para protegerse de fusiones y adquisiciones de compra de empresas chinas, por parte de (primera ministra de Alemania) Ángela Merkel. (El presidente de Francia) Emmanuel Macron también dijo que hay que recuperar el agro, la industria y la soberanía europea”, indicó Bamio, como indicios de un repliegue comercial.

La Unión Europea en 2019 significó un mercado de u$s 8811 millones para las exportaciones argentinas, de los cuales u$s 4995 millones provinieron de manufacturas agrícolas y u$s 1787 millones, de productos primarios. Entre ambos constituyen el 76% del total de envíos a países de la eurozona.