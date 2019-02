Chiche Duhalde: "Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde deberían juntarse"

En una nueva señal de acercamiento en pos de promover una "unidad" opositora que pueda ganarle a Mauricio Macri en octubre, la ex senadora Hilda Chiche Duhalde salió a decir hoy que no vería nada mal un encuentro entre su esposo Eduardo Duhalde y la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Eduardo Duhalde y Cristina deberán juntarse”, se despachó la ex senadora, que hasta hace muy poco denostaba publicamente a la ex mandataria.

Las declaraciones de Chiche se producen mientras su esposo, Duhalde, promueve la candidatura del exministro de Economía, Roberto Lavagna, como hombre de “unidad” y en medio de los rumores de un inminente encuentro con Cristina Kirchner, luego de que el hombre fuerte de Lomas de Zamora admitiera públicamente días atrás haber hablado telefónicamente con la actual senadora.

“La unidad es una construcción nada fácil, pero muy necesaria”, explicó Chiche en declaraciones a FMI La Patriada, y agregó que “los esfuerzos que todos hagan por esta unidad, que supera al peronismo, tiene que hacerse sin egoísmos”.

En este sentido, sostuvo: “Roberto Lavagna es un hombre moderado, que sabe mucho de economía y puede cerrar esta grieta que nos hace tanto daño”. A su vez, aseveró que “no pelea, sino que trabaja por los cargos”, aunque subrayó: “Si es necesario evitar mi participación porque hay que dar una unión amplia, lo haré sin problemas”.

Asimismo, la ex senadora se refirió a una eventual candidatura de Axel Kicillof, el ex ministro de Economía de CFK, para la gobernación bonaerense.

“Kicillof es de los pocos candidatos que no está manchado por la corrupción y me parece muy bien que recorra la provincia”, lanzó y opinó: “No se si es un buen candidato, pero me parece bien que la recorra. Es uno de los dirigentes kirchneristas que no está salpicado por la corrupción”.

“Les pido a todos los que quieren unirse, que tengan la humildad de si hay que dar un paso al costado lo hagan”, agregó. Y puntualizó: "Yo no voto para derrotar, voto para ganar y hacer las cosas mejor. Este gobierno fue un desastre con mayúsculas. No quiero que vuelva Cambiemos, hay que ganarles con algo superador”.