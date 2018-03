Chevron: la Justicia aceptó la apelación de YPF para no mostrar el contrato completo

En un giro contradictorio, la Justicia hizo lugar ayer a la apelación que presentó YPF para mantener bajo confidencialidad una parte del polémico contrato que firmó hace casi tres años con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta de Loma Campana, un área del megayacimiento neuquino Vaca Muerta.

Según pudo saber El Cronista, la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo avaló la postura de la estatizada petrolera, aunque todavía no la notificó oficialmente (cuenta con 72 horas para hacerlo) y ahora el caso volverá a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, que en un primer momento había fallado a favor de la compañía. Hace apenas una semana, la magistrada había ordenado a la empresa a revelar todas las cláusulas del documento, ratificando así un fallo de la Corte Suprema que en noviembre hizo lugar a la demanda iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, quien había pedido a la empresa una copia del acuerdo basándose en el derecho de acceso de información pública. Pero el escrito de apelación de YPF (también presentado la semana pasada) estuvo basado en los mismos argumentos por los que en una primera instancia intentó convencer –sin éxito– a Carrión de Lorenzo para que revea la sentencia de la Corte y que ciertos datos se mantuvieran en reserva al considerarlos como "información estratégica" para la firma.

A principios de mes, dentro del plazo establecido por la Corte, YPF había entregado al juzgado un duplicado del documento pero con algunas de sus cláusulas tachadas y adjuntando un pedido adicional de conservar su secreto; solicitud que la jueza trasladó a la demanda pero que fue rechazada. Después consiguió que la Oficina de Anticorrupción (OA) emitiera una nota de carácter administrativo en la que respalda su argumento. Más tarde Carrión de Lorenzo (quien presentó su renuncia y dejará su cargo el 1 de mayo) ratificó el fallo del máximo tribunal, decisión que la cúpula directiva de YPF recurrió por unanimidad con aval del gobierno de Mauricio Macri, a través de los representantes por el Estado en la empresa. Desde ese día, la magistrada tuvo 72 horas hasta las 9 de ayer para resolver si daba lugar o rechazaba la acción de la petrolera. Lo que busca YPF es negociar de qué manera y en qué condiciones se hará público el documento de unas 5.000 páginas sin que afecte su competitividad. La empresa no reniega de publicarlo pero pide hacerlo en el marco de la ley de acceso a la información pública, con las salvedades que contempla la norma.

Mediante un comunicado, la empresa que hasta abril conducirá Miguel Galuccio explicó hace unos días: "el juzgado que no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía".