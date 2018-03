Chevron: el Gobierno dice que parte del contrato debe seguir en secreto

Si bien no es vinculante a la causa, suma aliados a la postura de YPF. La Oficina de Anticorrupción (OA) emitió el viernes una nota en la que expone que ciertos puntos del contrato entre YPF y la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento neuquino Vaca Muerta deben mantenerse en reserva. Hace menos de un mes, la titular del organismo, Laura Alonso, había considerado que el acuerdo debía ser publicado en su totalidad, tal como ordenó en noviembre último un fallo de la Corte Suprema, dando lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información.

Tras reunirse el mismo viernes con el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio (el Gobierno le pidió que deje la presidencia el mes próximo), y ejecutivos de la compañía, la ex diputada elaboró un acta del encuentro y emitió una opinión de carácter administrativo que coincide con el argumento de la estatizada petrolera de resguardar cláusulas del acuerdo.

En diálogo con El Cronista, Alonso justificó el cambio de su postura. "El 14 de febrero escribí una nota que remití a YPF en la que en una primera decisión, analizando el fallo de la Corte porque me pareció un caso interesante, consideré que se debía publicar el contrato completo", relató. "YPF no tenía por qué contestarme y, sin embargo, en un gesto de civilidad me respondió y me invitó a una reunión donde me explicaron su posición y me mostraron toda la presentación que hizo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7; información que yo antes desconocía", señaló aclarando que no tuvo acceso al contrato. La Ley de Acceso a la Información contempla una serie de excepciones en el Anexo VII del decreto 1172/2003, de sesgo comercial, financiera o técnica que, según la titular de la OA, ahora caben en este caso.

Para Alonso YPF no incumplió con el fallo porque entregó a la jueza de la causa, Cristina Carrión de Lorenzo, "una copia con partes testeadas, algo que está amparado en este decreto" y advirtió que de ser de otro modo "podría generar daños comerciales y reputacionales irreparables para la empresa y futuras inversiones sobre todo en un contrato que está en ejecución".

La última palabra, no obstante, la tendrá Carrión de Lorenzo, que tiene que resolver en los próximos días si entrega a Giustiniani una copia completa o parcial del contrato. Un dato no menor es que la magistrada es la jueza de primera instancia, quien falló a favor de YPF en su momento (luego ratificado en segunda instancia por la Cámara). Por su parte, al ser consultado por este diario, Giustiniani aseguró que si no se le entrega todo el contrato "harán todo lo que corresponda ante un incumplimiento de un fallo de la Corte".