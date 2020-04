Chemes, de CRA: "Los productores entendemos que no se puede pensar en discutir ahora las retenciones"

El sector agropecuario hizo hace un mes un cese de comercialización de cuatro días en rechazo al alza de derechos de exportación a la soja (que pasó al 33%) y que terminó justo cuando empezaban las restricciones por la expansión del coronavirus y en la previa a la cuarentena obligatoria que rige hasta el 13. Sus reclamos quedaron así en segundo plano.

"Los productores entendemos que en esta situación de emergencia es imposible pensar en discutir tema retenciones o hacer reclamos impositivos, pero eso no significa que la agenda se abandone", enfatizó Jorge Chemes, presidente de CRA, en diálogo con El Cronista.

Destacó el "buen diálogo" que tiene junto a sus pares de la mesa de enlace con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre quien afirmó "siempre tiene muy buena recepción, aunque la respuesta no la tiene porque debe definir el Presidente y su equipo".

-¿Cómo están los productores atravesando la cuarentena?

-El campo, como otras actividades, quedó exento del aislamiento y en ese sentido los productores están pudiendo cumplir con sus tareas tranqueras adentro. La industria de alimentos también. El principal foco de atención es el transporte, porque los camiones tienen que llegar al campo y de ahí a la industria, y de allí puedan hacerse los viajes a los comercios para evitar cualquier peligro de abastecimiento y llevarle tranquilidad a la gente.

-¿Lo plantearon al Gobierno?

-Tuvimos una videoconferencia entre la mesa de enlace y Basterra donde se le planteó los problemas que todavía persisten en algunas provincias que no dejan ingresar o circular por su territorio y que es algo en que el gobierno nacional tiene que intervenir porque si no podemos circular corremos riesgo de desabastecer. El ministro nos dijo que se están ocupando y quedamos en contacto permanente por si detectamos hechos, así poder solucionarlos más directamente.

-¿Qué otra cosa conversaron con Basterra?

-La preocupación por la cadena de pagos. Se debe recomponer la cadena bancaria porque se va complicando la cadena. Tal vez al productor no, porque no tiene que hacer pagos diarios y con las transferencias electrónicas puede cubrir, pero hay muchos eslabones en el sector que dependen o de dinero en efectivo o de cheques que se está complicando. Dijeron que de a poco se va reestableciendo, veremos cómo sigue.

-Hay mucho ruido sobre posible intervención en el mercado de la carne...

-Le dijimos al ministro que no vemos bien una intervención. Que la información que pide ahora la Secretaría de Comercio Interior ya la tienen todos los organismos de control como la AFIP, y que una medida en esa línea solo levanta sospechas de una posible intervención al viejo estilo, que sería muy perjudicial. Además genera un clima enrarecido. Focalizamos en que hay que estar alertas y neutralizar a algunos inescrupulosos que, aprovechando la emergencia, suben los precios o asustan a la gente con generar desabastecimiento. Eso no hay que tolerarlo.

-¿Los reclamos del campo tendrán que esperar?

-Es evidente. En el diálogo con Basterra, quedó muy en claro que los reclamos antes del coronavirus están en un impasse. Hoy es imposible pensar que podemos discutir el tema de las retenciones o las iniciativas impositivas que elevamos en marzo. Pero eso no significa que la agenda se abandone.

-En medio de la emergencia, entonces, ¿cuáles son hoy las prioridades para el sector?

-Primero que se pueda transportar lo que se produce, para poder alimentar y llevar tranquilidad a la gente. Creo que tenemos que funcionar bien. También que no avancen esos que aprovechan cualquier ocasión para subir precios. Y tercero que el sistema bancario vuelva a la normalidad porque pasan cosas que no deberían como ser el débito de impuestos en cuenta corriente cuando los cheques no se acreditaron aún y quedas en descubierto no por falta de fondos sino por problemas del propio sistema. También es indispensable para los sectores que tienen movimiento diario de dinero que se solucione esto. Porque hay mucha contradicción entre lo que se dice y lo que los bancos hacen.