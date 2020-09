Chacareros, desgravaciones impositivas y la teoría de los juegos

¿Como reacciona un productor agropecuario ante la eventualidad de desgravar delImpuesto a las Ganancias (IIGG) el gasto de un insumo en particular para un ciclo productivo?

Lo primero que tenemos que analizar, antes de entrar a considerar como es la toma de decisiones de un productor, es por qué se propone como política pública poder desgravar un determinado insumo y no otro.

Normalmente el insumo escogido, para ser considerado sujeto de desgravación, tiene que ganarse el pomposo título de ser un insumo “estratégico”. Y en eso, todos los que venden algo en particular, se esmeran a través de sus cámaras de intentar demostrar, que lo que ellos suministran tiene una importancia superlativa, y por lo tanto debe tener un tratamiento especial.

Cuestión más que discutible, ya que se puede justificar prácticamente todo, como por ejemplo maquinaria, software, drones, monitores, orugas, semillas, fertilizantes o cualquier inversión productiva en general. Y si me dan tiempo, también podría justificar desgravar la contratación de ingenieros agrónomos, que bien se puede invocar su importancia superlativa también.

Pero tomemos que es un hecho que se elige desgravar productos de alto impacto económico como lo son los fertilizantes y las semillas. Para un cultivo como el maíz, estaríamos hablando de un gasto de implantación para un paquete tecnológico promedio en zona núcleo de semilla de unos u$s 160 por hectárea y fertilizantes unos u$s 120 por hectárea. De desgravar un 50%, se podría tomar como gasto un adicional de u$s 140 por hectárea (nominados en pesos serian 10.360 $/ha).

Los $ 10.360 por hectárea serían utilizados al cierre del balance deducibles del monto imponible de IIGG. Al estar nominado ese crédito fiscal en pesos corrientes, esa cifra está sujeta a los vaivenes de la inflación, y queda librado solo a Dios saber a cuantos dólares equivaldrá el día de ser efectivamente aplicado.

En su último informe, CREA muestra que solo el 7 % del área agrícola arrojaría resultados positivos en la campaña que se inicia, por lo tanto, la inmensa mayoría de productores de maíz que alquilan campo, consideran que jamás van a poder utilizar ese crédito fiscal, ya que los resultados proyectados les indican que es altamente improbable que generen ganancias cercanas a esos $ 10.360 por hectárea. Por lo tanto, ese beneficio podrá ser contabilizado como un “crédito fiscal” que será implacablemente derretido por el tiempo y la inflación.

Si la misma cuenta se hace en lugar de con el 50 % de desgravación, con un 100 %, ya nos vamos a cifras totalmente imposibles de recuperar.

Si encima, la lista de productos “estratégicos”, que es el lugar ansiado para estar para cualquier gerente de ventas para su producto, se empieza a alargar, seguiríamos sumando más y más crédito fiscal para ser acumulado en pesos nominales y ser aplicado a mejor ventura.

En definitiva, el problema central es otro: No hay ganancias para desgravar, o bien la expectativa de obtenerlas es muy aleatoria. Entonces como driver para estimular el mayor uso de insumos, la desgravación muy probablemente no active el proceso decisorio de los productores.

Pero, por lo contrario, si está demostrado, que el productor toma inmediatamente la decisión de invertir más, cuando la relación insumo producto es positiva. La baja de derechos de exportación (retenciones) a fines 2015 generó que se aumente en solo 4 campañas de manera sostenida el consumo de fertilizantes en un 90 % ¡El driver esa vez si dio de lleno en la tecla!

El armado de un rompecabezas de desgravaciones, con explicaciones casi imposibles de demostrar, que aseguran que por un lado la medida no tiene costo fiscal, pero que a su vez generan beneficios fiscales a los productores, puede sonar agradable a los oídos de todos.

Pero un galimatías de este tipo no llega al musculo del proceso decisorio del chacarero, que conocedor de estos artificios, sigue confiando en lo directo y sencillo, como lo son las relaciones de “canjes” de producto por insumo que están íntimamente arraigados y son 100 % tangibles.

Vía mercado de futuros de granos, y toda la arquitectura de confianza y uso y costumbre arraigada, una vez dada esa relación favorable insumo/producto, se activa inmediatamente la compra de los insumos que el productor decida que son los necesarios para su propia empresa.

El chacarero en definitiva es el que mejor sabe en qué le conviene invertir, y elige libremente que es lo que realmente considera “estratégico” para su actividad.

Por lo tanto, en lugar de dar rodeos, por caminos sinuosos, que terminan en una calesita que no nos lleva a ningún lugar, los esfuerzos deben centrarse por las políticas públicas que mejoran la relación de precios del productor con su capacidad de compra. Una parte de eso esta librada al precio internacional, pero otra parte más que sustantiva se la lleva la presión de los derechos de exportación.

Si queremos aumentar las exportaciones, no queda otra que ir directamente al grano y apuntar a los verdaderos drivers que impulsan la producción.