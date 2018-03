Cesación de pagos inevitable anunciada por Rodríguez Saá

El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, que apenas estuvo unos días en el poder a fines del convulsionado 2001, en una seguidilla de presidentes ante el caos institucional, económico y social que vivió la Argentina, había anunciado en el Congreso que "no se cancelarán los vencimientos de capital y de intereses de la deuda pública. El gobierno argentino suspenderá el pago de la deuda externa argentina. Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto", dijo el ex presidente ante el aplauso generalizado.

Un día más tarde, el 24 de diciembre, la Argentina debía afrontar dos vencimientos: uno de u$s 13 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro por u$s 4,3 millones en eurobo nos. Así, la Argentina entró en default provocado por un frenético endeudamiento que había tenido como objetivo sostener una Convertibilidad que días más tarde llegaba a su fin.