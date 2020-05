Cerraron el sindicato de Camioneros por un masivo contagio de coronavirus

Las oficinas donde funciona el sindicato de Camioneros, en la calle San José, del barrio Constitución, no abrirán sus puertas mañana, tras ser cerradas hoy por un masivo contagio de coronavirus, confirmaron voceros del gremio.

Los primeros casos se detectaron el jueves pasado a la noche y fueron confirmados más de 10, mientras se le está haciendo hisopados a todo el personal que se desempeña en el lugar. En la sede se desempeñan entre 150 y 200 personas.

El Cronista pudo conocer, a través de fuentes no oficiales, que hay un miembro de la directiva afectado, pero que no sería ninguno de los Moyano. Hugo, que es grupo de riesgo por edad y ciertos problemas de salud, prácticamente no acude a la sede del sindicato y sólo visita, con alguna regularidad, la sede de la Federación, que se encuentra a la vuelta.

Los empleados de la entidad responsabilizan por la situación al médico Oscar D'onofrio, director de la obra social de camioneros, OSCHOCA, y quien tiene a cargo el Sanatorio Antártida, reinaugurado hace poco por el líder del gremio, en un acto compartido con el presidente Alberto Fernández.

D'onofrio tiene coronavirus y los empleados lo miran de reojo porque, aunque no es posible hasta el momento determinar al caso disparador del contagio masivo, consideran que actuó con imprudencia al seguir concurriendo a la sede del gremio.

El Director de OSCHOCA, Oscar D'onofrio, brindó una charla de prevención a la pandemia #Coronavirus y acerca de los elementos de protección de trabajo, destinada a los Secretarios de las ramas que componen el Sindicato de Camioneros#QuedateEnCasa pic.twitter.com/IhUp7crHDh — infocamioneros (@cgt_camioneros) March 19, 2020

Las mismas fuentes no pudieron precisar hasta cuándo permancerá cerrada la sede sindical. Especulan que deberán hacerse primeros tareas de higiene y desinfección y se deberá determinar la evolución de cada uno de los contagiados y la prueba final de análisis al personal restante. "Será sólo después de que lo determinen las autoridades sanitarias".