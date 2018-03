Cerealeras invertirán 38% más en dos años que en los ocho de la gestión Cristina

El complejo oleaginoso-cerealero anunció ayer inversiones en marcha por u$s 1700 millones para el período 2016/17, lo que implica un 38% más del total desembolsado durante los ocho años que duró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (u$s 1230 millones).

Las inversiones que se pusieron en marcha el año pasado o lo harán en estos meses para estar finalizadas hacia fin de 2017 se focalizan principalmente en el área norte de Rosario, donde está el más importante polo aceitero y exportador granario del país, y se destinarán a mejorar los puertos y camiones, incrementar la capacidad de almacenaje, modernizar el proceso industrial y en un plan de ordenamiento del tránsito de camiones en la zona cerealera, cuya puesta en marcha "es inminente", comentó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Alberto Rodríguez. El problema logístico es crucial: en estos días comienza la cosecha gruesa y el Gran Rosario comienza a recibir entre 8000 y 10.000 camiones diarios.

Si bien las aceiteras tienen hoy un 30% de su capacidad ociosa (pueden procesar 61 millones de toneladas y el año pasado llegaron a 47 millones de toneladas), las perspectivas de una importante alza en la producción de oleaginosas y cereales, las llevó a "un nuevo proceso de inversión".

"Se busca eficientizar la logística general y el procesamiento de granos oleaginosos, en línea con los pronósticos de aumento de la producción primaria que llegaría este año al récord de 130 millones de toneladas", indicó el titular de Ciara-CEC.

Rodríguez consideró las exportaciones de oleaginosas, derivados y cereales, que explican casi el 50% del total de envíos locales al exterior) tendrá un resultado similar en valor al alcanzado en 2016 (u$s 25.700 millones), ya que no se esperan grandes cambios en los precios internacionales de los commodities agrícolas, a partir de las excelentes cosechas de los principales productores de cada grano.

Destacó que con las inversiones previstas para estos dos años, el complejo oleaginoso-cerealero acumuló u$s 6400 millones desde 1994, incluidas los desembolsos para el desarrollo de la industria del biodiésel.

En diálogo con un grupo de periodistas, entre ellos esta cronista, Rodríguez remarcó que buena parte de los desembolsos contemplados por las firmas que integran Ciara-CEC están orientados a la construcción de puertos que estén preparados para un alza en el transporte por barcazas, que han crecido mucho y se espera sea mayor luego de la rehabilitación de la importación temporaria de soja de Paraguay, Bolivia o Brasil a través de la Hidrovía. En ese marco, comentó que la industria puede importar a lo sumo 2,5 millones de toneladas de soja Mercosur, lo que equivale a medio mes de molienda.