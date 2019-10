Cepo endurecido: Guido Sandleris explicará en detalle las medidas

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dará una conferencia de prensa. La misma se realizará en el Salón Bosch del BCRA, a las 8.30.

Sandleris dará mayores precisiones sobre el tope de u$s 200 mensuales para la compra de dolares. Anoche, hubo una reunión extraordinaria convocada a la medianoche. Allí el directorio del Central decidió endurecer mucho más de lo que ya se esperaba la compra para atesoramiento de dólares.

El viernes se preveía que una política más dura iba a reducir de u$s 10.000 a u$s 2000 la posibilidad de comprar billete verde. Sin embargo, luego de la reunión de ayer el monto permitido es de u$s 200.

Con estas medidas, el BCRA busca frenar la sangría de reservas generadas por las operaciones cambiarias minoristas durante el "cepo light" que disparó un 70% la demanda de dólares para atesorar bajo el colchón.

La iniciativa, ratificada por la entidad monetaria, durará hasta diciembre.

La medida se adoptó luego de conocerse los resultados de la elección en las que el candidato Alberto Fernández se impuso como presidente electo.