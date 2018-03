Cayó el consumo en los súper en el verano y esperan repunte en marzo

Las ventas en los supermercados a precios corrientes crecieron en enero por debajo de la inflación interanual, lo que indica que hubo una caída en términos de unidades, según se desprende de la información publicada por el Indec.

Mientras, la facturación de las grandes cadenas durante el primer mes del año ascendió a $ 21.714 millones, que equivale a un alza del 26,4%, la suba de precios interanual medida por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de San Luis fue de 29,6% y 35,1% respectivamente. Aún en el caso más optimista –medición porteña–, las ventas en volumen registraron una merma en enero.



Estos números se condicen con el panorama que le presentaron los directivos de las grandes cadenas al ministro de Producción, Francisco Cabrera, en un encuentro que mantuvieron el lunes. También participaron miembros de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Fuentes del sector indicaron que durante el primer bimestre hubo una contracción del consumo y marzo también arrancó en baja. Las categorías que más cayeron fueron las de bienes durables, como electrónica, bazar y textil, mientras los rubros de alimentos y limpieza se mantienen.



Desde el Gobierno participaron, además de Cabrera, el subsecretario de Comercio, Javier Tizado, y el jefe de Gabinete de la cartera, Ignacio Pérez Riba, quienes les garantizaron que habrá un punto de quiebre a partir del cual se revertirá la tendencia, pero que el primer semestre será difícil. Sobre la suba de precios, desde los súper indicaron que "se amesetó la inflación" en alimentos en febrero, aunque el índice general superó el 4% contra enero.



Las cadenas también le plantearon a Cabrera la preocupación por la paritaria de Comercio, que ayer se firmó tal como estaba acordada: un 20% de abril a septiembre más dos sumas fijas de $ 1000. "Los salarios en los supermercados representan más del 50% de los costos, ya que es mano de obra intensiva", indicó el directivo de una de las cadenas.



Desde la industria de la alimentación también precisaron que bajó el consumo entre enero y febrero, aunque coincidieron en remarcar que en marzo se percibió una recuperación. Aún así, el trimestre cerraría con una baja de entre 4 y 5%, según indicaron varias empresas del rubro.



Consultado al respecto, el titular de la Coordinadora de Empresas de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, confirmó la caída del consumo del verano, aunque lo vinculó no sólo con la suba de precios sino con las vacaciones y paradas de planta. "Hay que esperar a marzo, pero creemos que en el primer semestre no habrá una recuperación. La gente no sabe cuánto le va a costar la luz, el gas. Además, todavía hay un contexto de inflación alta", indicó el directivo.

Shoppings

Luego de tres meses sin información, el Indec retomó la publicación de las ventas en los supermercados y shoppings, en los que también se produjo una caída en términos de unidades. Las ventas a precios corrientes ascendieron en enero a $ 3311,5 millones, lo que significó un aumento del 27,2%, también por debajo de la inflación porteña, y mucho más de la medida por San Luis.



Como ocurre todos los años, la facturación del primer mes del año en los shoppings estuvo por debajo de la de diciembre, cuando las Fiestas de fin de año alientan mayores ventas. En último mes del 2015, la facturación de los centros de compras había alcanzado los $ 5995 millones, equivalente a un 44% más que la de enero. A su vez, en noviembre del año pasado, las ventas a precios corrientes habían ascendido a $ 3739,9 millones, también por encima de enero.