Cayó el congelamiento y los combustibles aumentaron un 5%

El congelamiento de los precios del petróleo y los combustibles líquidos terminó a la medianoche. El mercado tomó como referencia el movimiento de YPF, que al cierre de esta edición se aprestaba a anunciar un aumento moderado, en torno a 5%. Con esa suba, que sería seguida por otros dos incrementos más en diciembre, las refinadoras aspiran a recomponer antes de fin de año el atraso de 10% que tienen sus valores respecto a la paridad de exportación (export parity).

La petrolera estatal tiene más del 55% del market share, y por eso sus decisiones anclan los ajustes del resto. No obstante, algunas estaciones en el conurbano de otras marcas ya se habían anticipado a la suba. En Capital Federal, el nuevo precio -aproximado- para el litro de nafta súper pasará a ser $ 50,18; la premium, $ 57,90; el gasoil súper, $ 46,98; y el diesel grado 3, $ 54,96.

"Rige nuevamente la Ley de Hidrocarburos, donde los precios son fijados por las empresas", planteó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ante la consulta de El Cronista acerca de la posición del Gobierno y los intentos que podría hacer para que las subas no recalienten el índice inflacionario.

La postura oficial es consecuente con lo dispuesto en agosto, cuando tras la devaluación post-PASO congelaron los precios 90 días para contener la inflación, pero a sabiendas de que la medida debía ser transitoria para no afectar las inversiones, en especial Vaca Muerta.

El atraso de precios supo ser mayor al 30% a mediados de septiembre, según las petroleras, y de 20% de acuerdo a los cálculos oficiales. A partir de hoy faltará un 10%. Las compañías del sector pujarán ahora por cómo repartir esa pérdida.

En esta negociación comercial están las petroleras integradas, que producen y refinan (YPF y Pan American Energy, con su marca Axion), y las productoras no integradas (Vista Oil & Gas, Tecpetrol, Pluspetrol y Shell, entre otras).

El precio que debería percibir este último grupo es uno cercano a los u$s 56 por barril, teniendo en cuenta la paridad de exportación en un "mercado libre". Pero como las refinadoras no trasladaron todo el atraso en una cuota y fueron "prudentes", tal cual aspiraba el Gobierno, abonarán a las productoras no integradas un valor en torno a los u$s 52 por barril. Allí radicará la pelea que viene.

Hasta fin de año habrá otros dos incrementos de 5% o mayores, porque también subirán impuestos internos

En adelante, además, en la primera semana de diciembre el Gobierno aumentará otra vez los precios de los biocombustibles (biodiesel y bioetanol de caña de azúcar y de maíz) y los tributos internos (Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono -IDC-) en un rango de entre 5% y 6%.

Los impuestos internos a los combustibles, que suman un 23% del precio final al público minorista, deberían subir el 1° de diciembre un 12,6% por el traslado de la inflación minorista del tercer trimestre (julio-septiembre), pero el Gobierno desdoblaría ese incremento para que no impacte todo.

Las petroleras esperan ahora definiciones del presidente electo, Alberto Fernández, para reactivar sus inversiones o frenarlas definitivamente.