Cayeron las ventas 2,3% en los comercios

Las ventas minoristas en enero cayeron 2,3% con respecto a igual mes del año pasado luego de trece meses de alzas consecutivas, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los rubros más golpeados en cuanto a cantidades vendidas fueron electrodomésticos y artículos electrónicos (-4,8%), indumentaria (-2,7) y alimentos y bebidas (-2,5). "No fue un buen mes para el comercio", destacó el informe de CAME. El 85% de los rubros relevados finalizaron enero en baja. Entre los factores que influyeron en la caída están el "menor poder adquisitivo de muchas familias frente a la menor demanda de empleo y la aceleración de precios que se viene produciendo desde fines de noviembre".