Cayeron 37,8% las ventas a Brasil en enero y alcanzaron el valor más bajo desde 2005

Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron apenas los u$s 487 millones en el primer mes del año, el valor más bajo de las ventas al vecino país desde enero de 2005, al marcar una caída de 37,8%.

En tanto, el comercio bilateral arrancó 2016 con una caída de 19,7%.

Tras dos años consecutivos de disminución del comercio bilateral entre Argentina y Brasil, los resultados del primer mes del año se mantuvieron en línea con esa tendencia, indicó un reporte divulgado ayer por la consultora Abeceb.

Durante enero el comercio con Brasil se redujo 19,7% con relación a 2015, acumulando unos u$s 1313 millones, apenas u$s 60 millones por encima del valor comerciado durante enero de 2009, cuando el intercambio bilateral se vio golpeado por los efectos de la crisis económica internacional.

El saldo comercial bilateral del mes se ubica en u$s 339 millones, en términos deficitarios para la Argentina, a diferencia de los u$s 69 millones del año anterior, y el rojo es el más alto desde octubre de 2013.

Los envíos a Brasil se redujeron un 37,8% en enero, alcanzando apenas la suma de u$s 487 millones.

"El retroceso es notorio teniendo en cuenta que con este último dato se acumulan 4 años consecutivos de caídas en las exportaciones durante el primer mes del año y que por ende las colocaciones en el país vecino se redujeron un 64% desde enero del 2012", indicó la consultora.

No obstante, sugirió tener en cuenta que la disminución de los envíos a Brasil se encuentran en el marco de una fuerte recesión de la economía brasileña, donde las importaciones totales de ese país se redujeron un 35,8% durante el mes.

"A pesar de la importante caída en las exportaciones hacia el país vecino, la Argentina se sigue ubicando en cuarto lugar en términos de proveedor del mercado brasileño", señaló Abeceb.

Mientras tanto, las compras a Brasil registraron una caída del 3,1% en el mes, y acumularon un valor de u$s 826 millones.

De todos modos, para dimensionar las cifras del comercio internacional con Brasil debe tenerse en cuenta que se parte de una base de comparación muy baja, debido a que durante enero del año pasado las importaciones se habían reducido casi 30%, señaló Abeceb.