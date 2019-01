Cavallo recargado: "Si, a Sandleris, le pasara lo mismo que a Sturzenegger, se llevaría puesto a todo el Gobierno"

Después de un post en el que advirtió la posibilidad de una crisis monetaria previa a las elecciones, Domingo Cavallo volvió a la carga con una nueva publicación en su blog. El ex ministro de Economía no se anduvo con vueltas en la segunda entrega de esta saga. "Si se apega estrictamente al tipo de manejo monetario anunciado, Sandleris estará peor preparado que Sturzenegger para enfrentar una corrida cambiaria", la tituló. Advierte que, si el actual presidente del Banco Central enfrentara una tormenta similar, esta vez, se llevaría puesto a todo el Gobierno. "¡Ojalá no ocurra!", desea.

Para Cavallo -quien, por razones de salud, sólo manifiesta sus opiniones a través de sus escritos-, la "adhesión casi dogmática" (sic) del Banco Central -en las gestiones de Federico Sturzenegger y de Guido Sandleris, aclara- a una flotación limpia -en ambos casos, dice, con aval del Fondo Monetario Internacional (FMI)- es "una fuente de vulnerabilidad" ante una eventual crisis cambiaria, "incluso, mayor que la debilidad fiscal". Razón por la cual, entiende, el Banco Central terminará interviniendo, en caso de circunstancias especiales.

"Sturzenegger lo hizo a partir de principios de mayo, cuando los capitales que habían entrado por carry trade para acumular reservas decidieron salir repentinamente", recuerda. Justifica y, a la vez, critica a quien fuera Secretario de Política Económica durante su segundo paso por el Ministerio de Economía (2001). "Que tenía que intervenir vendiendo reservas era muy razonable. Pero su fuerte invocación anterior y la aparente contradicción con los anuncios que señalaron muchos analistas financieros llevó a mucha gente a argumentar que Sturzenegger estaba 'quemando reservas'", señala.

A su entender, aclara, el problema es que, al intervenir vendiendo reservas, no se fijó una meta de techo para el tipo de cambio. "Terminó haciéndolo cuando anunció que estaba dispuesto a vender hasta u$s 5000 millones al tipo de cambio de $ 25 por dólar. De haberse mantenido en esa posición, hoy, posiblemente, el tipo de cambio no estaría muy alejado de ese valor", analiza.

Alude a un viejo conocido suyo como explicación de por qué no pasó. "El FMI lo obligó a dejar flotar, mientras hacían correr rumores de que se necesitaba más devaluación y Sturzenegger terminó renunciando", apunta. "¡Chau independencia del Banco Central!", remata.

Para él, la independencia del Banco Central no se violó el 28 de diciembre de 2017, célebre 28-D de la conferencia de prensa en la que Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el entonces titular de Finanzas, Luis Caputo, secundaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el anuncio de "recalibración" de las metas de inflación. "Yo creo que ese es un pase de facturas dentro de un equipo de gobierno que, claramente, no se caracterizó por una adecuada coordinación. El signo más claro de falta de independencia del Banco Central fue forzar la renuncia de Federico Sturzenegger, un economista cuya formación profesional nadie en el mundo ponía en duda. Y, si estaba equivocado en cuanto a la interpretación de la realidad sobre la que debía actuar, era perfectamente factible hacerlo reflexionar luego de la experiencia de mayo y junio".

Tras la defensa a su antiguo colaborador, Cavallo embiste contra quien hoy se sienta en la poltrona que él mismo supo ocupar entre el 2 de julio y el 26 de agosto de 1982.

Para él, la forma en la que Sandleris se maneja desde que el tipo de cambio perforó el piso de la zona de no intervención demuestra que prefiere intervenir muy poco, en línea con, observa, los límites cuantitativos que le impuso el FMI, "para que, en realidad, todo este artificio de supuestas bandas cambiarias no sea otra cosa que camuflar un sistema de flotación limpia".

"Por el momento, esta intervención muy limitada, que justifican diciendo que, si no la limitan, se expandiría demasiado la base monetaria y no cumplirían con la meta de mantenerla constante, es una muy mala señal para el futuro", alerta. "Significa que si, en algún momento, por la razón que fuere, el tipo de cambio perforara el techo de la zona de no intervención, la venta de divisas del Banco Central estaría restringida cuantitativamente, tal como aparece comprometida ante el FMI", justifica.

En ese caso, advierte, a Sandleris le pasaría lo mismo que a Sturzenegger: "Al no intervenir de a puchitos y no fijarse un tipo de cambio como meta, terminó no pudiendo frentar la corrida cambiaria. Si eso ocurriera, ¿el único efecto sería la renuncia de Sandleris? Yo me temo que se llevaría puesto a todo el Gobierno. ¡Ojalá nunca ocurra!".

A continuación, menciona los argumentos por los que la posición de Sandleris es más vulnerable que la de Sturzenegger.

"El manejo de la tasa de interés como única herramienta anti-inflacionaria, con todo lo débil que probó ser, era más promisoria que el manejo cuantitativo de la base monetaria que eligió Sandleris, seguramente, a instancias del FMI".

La tasa de interés, asegura, es una herramienta mucho más poderosa para luchar contra la inflación que el control cuantitativo. Combinada con el manejo de agregados monetarios, su efectividad "cambiaría bastante". "Esto es probablemente lo que Sandleris y el FMI han tenido en cuenta para organizar el sistema de intervención en el mercado cabiario en base a Leliq, en lugar de hacerlo, de manera mucho más económica, a través de los encajes legales", señala. El manejo simultáneo de base monetaria y tasa puede llegar a explicar el 52% de las variaciones de la tasa mensual de inflación, explica, tras exponer sus argumentos técnicos (http://www.cavallo.com.ar/si-se-apega-estrictamente-al-tipo-de-manejo-monetario-anunciado-sandleris-estara-peor-preparado-que-sturzenegger-para-enfrentar-una-corrida-cambiaria).

"Claro que, normalmente, no se pueden controlar a la vez la cantidad de dinero y la tasa de interés. Pero en nuestro caso sí es posible porque hay un tercer instrumento de política monetaria, que son los encajes bancarios", continúa. Esa posibilidad no existiría, avanza, si se reemplaza totalmente a las Leliq por encajes.

"Aparentemente, el Banco Central está dispuesto a pagarle u$s 4000 millones anuales a los bancos para que queden habilitadas dos herramientas de política monetaria: la base monetaria y la tasa de interés", analiza. "Piensa, seguramente, que, de esta forma, tiene más chances de influir sobre la tasa mensual de inflación", razona.

Cavallo también critica que no aparezca el tipo de cambio en la discusión. Especula por qué: "No debe sorprender porque las autoridades de la Argtentina piensan en el país como una economía uni-monetaria, en la que el tipo de cambio es sólo relevante para el comercio internacional y los pagos internacionales. Pero no juega ningún rol en determinar la tasa de inflación. Se piensa que la gente elige entre dinero y bienes, sin que, en el medio, aparezca la posibilidad de que la gente elija entre dinero local y dólares, o entre dólares y bienes".

"Este es un craso error de apreciación de la realidad, que hace que nuestra economía siga siendo muy vulnerable a una corrida cambiaria. Probablemente, aún más que lo que era en la época de Sturzenegger", concluya, antes de finalizar -otra vez- con un promisorio: "Continuará...".