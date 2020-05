Cavallo: "El riesgo es que se avance hacia una mayor estatización de la economía"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, subió a su blog un extracto de la charla que por video chat tuvo con miembros de La Fundación Jóvenes Republicanos, donde enumeró lo que considera son los desafíos para la Argentina en la etapa post cuarentena.

"El video largo que reproduce mi participación en ¨Debate Republicano¨ incluye una discusión sobre los desafíos que el gobierno va a enfrentar después de la cuarentena. Como esta discusión aparece recién en el minuto 44, advierto por los comentarios y preguntas que muchos visitantes no llegaron a escucharla. Por eso me permito incluirla en este post", justificó Cavallo la edición del material.

El exfuncionario de los gobiernos de Alianza, Menem y el gobierno militar, se mostró comprensivo con las decisiones que tomó la administración de Alberto Fernández para enfrentar el coronavirus, tanto en cuanto a las medidas sanitarias y de aislamiento, como las que tienen que ver con lo económico.

En relación a la cuarentena elogió los éxitos del gobierno para imponer el aislamiento, al punto que reconoció que ha obtenido mejores resultados que otros países. "Hay que felicitar al Presidente y sus colaboradores aunque se trate de medidas molestas", dijo.

Sin embargo, el exfuncionario advirtió que el riesgo es que "nos enamoremos de ese tipo de restricciones" sin conocimiento seguramente de los duros términos que usó el primer mandatario y a la sazón exaliado político suyo cuando se refirió a quienes lo acusaban de, precisamente, haberse enamorado de la cuarentena. “No nos enamoramos de la cuarentena, como algún tonto repite", fustigó hace unos días Alberto a críticos que no identificó.

Según Cavallo, por ejemplo, habría que pensar en que vuelvan las clases en las escuelas de aquellas provincias que casi no han tenido casos o que llevan entre o cuatro semanas sin contagios. Reconoció, sin embargo, que no es fácil hacerlo en aquellas donde está circulando el virus.

Para el exfuncionario, hay lugares, como las villas porteñas, bonaerenses y de grandes ciudades como Rosario y Córdoba, que requieren una atención especial por el nivel de contagios que se producen en ellas, pero que en el resto del país debería ir levantándose las restricciones.

En relación a la faz económica de la lucha contra el coronavirus Cavallo señaló que las medidas de alivio tomadas eran inevitables. "Darle subsidios a la gente que perdió el trabajo o que no puede trabajar o abrir sus negocios son cosas bien orientadas", dijo el economista, al tiempo que se preguntó y contestó que el problema es cómo eso se paga".

Según "El Mingo", como no hay crédito público el Gobierno no ha tenido otra opción que la emisión monetaria, lo que se agrava con el hecho de que, por la caída de la producción, habrá menos recaudación y más déficit fiscal.

"Si hay muchos pesos en circulación y si no hay suficiente producción de bienes y servicios para satisfacer la demanda que esos pesos demanden, se van a ir al dólar. Entonces se va ampliar la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo y eso es un problema no hay ahora forma de resolverlo. Yo recomiendo que funcione un mercado financiero libre para que los pesos no produzcan un dolar paralelo muy alto", dijo Cavallo.

Lo más importante -siguió el exfuncionario- es que se piense una salida con buenas instituciones económicas. En ese contexto, criticó que desde "Cancillería un funcionario haya salido a decir que se terminaban las negociaciones de libre comercio en el Mercosur". Según Cavallo "eso fue un error tremendo, ya que damos el mensaje al mundo de que queremos volver a una economia cerrada"

Cavallo dijo además que con controles de precios no se resuelven los problemas y que ahora menos van a funcionar. "Al contrario, van a desalentar el abastecimiento"

"Los más negativo es que se confíe demasiado en las decisiones administrativas del Gobierno y de que se avance hacia una mayor estatización de la economía", dijo el exministro.