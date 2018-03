Caso Nisman: la AFI relevó de guardar secreto a los espías

El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, relevó de la obligación de guardar secreto a todos los agentes y ex agentes del organismo que tengan acceso a información clasificada y hayan sido convocados a brindar testimonio en la causa por la muerte del ex fiscal de AMIA Alberto Nisman.

La resolución firmada por Arribas abarca a "todos aquellos agentes, ex agentes, funcionarios y ex funcionarios" que "hayan accedido al conocimiento de información clasificada que fueran o sean convocadas" por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 25, a cargo de Fabiana Palmaghini "o por aquél Tribunal o Fiscalía que continúe con dicha investigación". A poco de cumplirse un año de la muerte del fiscal, se busca así que los convocados "brinden testimonio sin el deber de reserva que establece la normativa vigente, del que expresamente quedarán liberados".

La notificación, a la que accedió NA y de la que fue notificado el juzgado de Palmaghini, advierte que la medida no comprende "la posibilidad de que releven identidades de agentes que no guarden relación con el hecho investigado, servicios colaterales y cualquier otra circunstancia que pudiera vulnerar el marco normativo vigente".