Caso Nisman: Stiuso declaró 12 horas en medio de un fuerte operativo de seguridad

Trece meses después de presentarse por primera vez, Antonio "Jaime" Stiuso volvió a declarar como testigo en el caso que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. En medio de un riguroso hermetismo y una vigilancia extrema en torno al despacho de la jueza del caso, Fabiana Palmaghini, el ex agente de la ex SIDE prestó testimonio durante más de 11 horas y, al cierre de esta edición, todavía seguía haciéndolo. El contenido de la declaración, más allá de trascendidos, era una incógnita, ya que los abogados de las partes habían pactado un acuerdo de confidencialidad.

La larga exposición de Stiuso se desarrollaba ante la jueza, la fiscal Viviana Fein, los abogados querellantes y el letrado del imputado Diego Lagomarsino, que querían interrogarlo exhaustivamente sobre sus últimos contactos con el fallecido fiscal y los detalles de las comunicaciones del fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, cuando murió el ex titular de la UFI AMIA.

En rigor, Stiuso pasó más de medio día en el Palacio de Tribunales, donde en torno al juzgado de Palmaghini, en el quinto piso, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con policías de civil y uniformados, que impedían la permanencia en la zona de los periodistas y fotógrafos. Fue así como los cronistas se apostaron en las diversas entradas del edificio.

Según confiaron empleados judiciales a los periodistas, Stiuso ingresó al edificio muy temprano (en torno a la hora de apertura de las 7) por la puerta del Palacio que da sobre la calle Tucumán, aunque el comienzo de la audiencia estuvo previsto para alrededor de las 10. La jueza Palmaghini, que asumió la dirección de la causa en que se investiga la muerte de Nisman, citó al ex espía para que declare de nuevo sobre el fallecimiento del fiscal, ya que ambos trabajaban juntos en la investigación del atentado a la AMIA

En la primera declaración, hace más de un año, Stiuso aseguró que el fin de semana en que apareció muerto el titular de la UFI AMIA en su departamento de Puerto Madero no atendió sus llamadas telefónicas porque tenía el celular en modo vibrador. Luego de aquella declaración viajó a los Estados Unidos. La Justicia quiso rastrear su domicilio en el país norteamericano, y finalmente regresó por el mismo cruce fronterizo por el que se había marchado, el puente internacional General San Martín que une las ciudades de Fray Bentos, en Uruguay, con la entrerriana de Gualeguaychú. Stiuso fue el principal apuntado por el Gobierno después de que Nisman apareciera muerto el 18 de enero.

En su primera declaración testimonial, Stiuso había asegurado que no conocía los detalles de la denuncia que cuatro días antes de su muerte Nisman hizo por encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, sí aclaró en aquella oportunidad que él sabía del contenido de las escuchas telefónicas que Nisman utilizó como prueba para instar esa denuncia, la cual fue archivada por el juez Daniel Rafecas.

El mismo día en que tuvo que asistir otra vez a Tribunales, Stiuso fue denunciado penalmente, junto con el director financiero de la AFI, Juan José Gallea, y el empresario Matías Garfunkel, por supuestas maniobras de lavado de dinero, que provendría de fondos reservados de la central de espías.

El legislador porteño Gustavo Vera, de la ONG "La Alameda", presentó la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal 9 de Luis Rodríguez por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, que castiga con tres a diez años de prisión a quien haga circular dinero "proveniente de un ilícito" para que "adquiera la apariencia de lícito". El denunciante mencionó a varias empresas y las vinculó con los denunciados.