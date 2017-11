Caso Ciccone: Brito negó haber estado detrás de la compra de la calcográfica

El banquero Jorge Brito negó hoy por escrito haber estado detrás del financiamiento de Ciccone Calcográfica, hecho por el cual fue imputado durante la indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

En el escrito también negó conocer al arrepentido Alejandro Vandenbroele, a José María Núñez Carmona y a los antiguos dueños de la empresa.

Brito se presentó hoy ante el juez federal Ariel Lijo en el marco de una declaración indagatoria en el caso Ciccone.

La semana pasada, Lijo había citado a indagatoria no sólo al presidente en uso de licencia del Banco Macro sino también al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El magistrado tomó la decisión luego de acceder a la declaración que dio como Alejandro Vandenbroele como arrepentido.

Los llamados a indagatoria se produjeron en dos expedientes en los que se investiga a la empresa The Old Fund, la firma que se quedó con Ciccone Calcográfica cuando estaba al borde de la quiebra.

Para la justicia, Vandenbroele, a través de The Old Fund, prestó su nombre para que el ex vicepresidente y entonces ministro de Economía pudiera quedarse con la imprenta con capacidad para imprimir billetes.

Brito envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una carta solicitando licencia como presidente y director del Banco Macro, en la que argumentó que su alejamiento obedece a la necesidad de "preservar a la entidad de los ataques de los que está siendo objeto en el orden personal". Lo hizo horas después de que el juez Lijo homologara el testimonio de Vandenbroele como arrepentido en el caso.