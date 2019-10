Casero recargado: apuntó contra los k, criticó a Pichetto y habló del 'corazón batmaniano'

El actor oficialista Alfredo Casero manifestó que todo lo que hace Cristina Kirchner "es para no ir en cana" y sostuvo que el kirchnerismo es un partido de ultra derecha "que alquiló a la izquierda" para que no los molesten. En una versión recargada también apuntó contra el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, y explicó cómo es el 'corazón batmaniano' con el que responde cuando la agreden.

Casero volvió fuerte a militar por la continuidad de Mauricio Macri en el poder y ante la pregunta sobre si había una nueva Cristina Fernández sentenció: "¡Qué va a cambiar! Lo único que hace es para no ir presa".

El actor, en una entrevista con A24, señaló que no entiende como se mantiene como fuerza política el Frente de Todos.

"¿De dónde se mantiene una fuerza política sin largar una 'puta' idea? No hay una 'puta' idea que me haya tirado Alberto Fernández. Habla y no dice nada", subrayó.

Para el humorista "el kirchnerismo es un partido de ultra derecha que alquiló la izquierda para que no le rompan las bolas y le sea útil".

Casero reveló que que en la calle le dicen de todo: "Hasta me hicieron una cruz en el auto, tratan mal a mis hijos, a mi familia, los que tengan mi apellido pero me importa un pedo".

"Acá es cuando aparece el corazón 'batmaniano', que es ir en contra sin que te importe. Ojo, pensar que es una boludez lo de Batman es un error porque ese corazón va en contra de lo feo y de lo malo", agregó.

Pese a que todo indica que Alberto Fernández ganará las elecciones, Casero aclaró que no piensa irse del país: "Me quedó porque soy y me siento argentino".

"Me he empobrecido muchísimo por culpa de haber confiado en este país pero no quiero ninguna otra nacionalidad ni casarme con un enano croata para tenerla", completó.

También le apuntó a el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio: "No confío mucho en Pichetto. No se puede confiar en un peronista remanido, vuelto atrás", dijo sobre el acompañante de Mauricio Macri en la fórmula presidencial. Y agregó: "El mismo Pichetto que ahora habla es el mismo que constantemente no permitió que se llevara en cana a Cristina Kirchner, alias "porota". No podemos ser tan estúpidos de olvidarnos".