Casero: "El Gobierno no entendió la parábola del flan, era trágica, no graciosa"

Alfredo Casero cuestionó con dureza al gobierno de Mauricio Macri por el uso "gracioso" que hizo de su parábola del flan y dijo que la administración de Cambiemos "no entendió nada".

"El hecho de que haya aparecido el Presidente comiendo flan en la casa de Gobierno es que no entendieron cuál era la parábola, que es trágica, no es graciosa", señaló en diálogo con la señal LN+, al referirse al episodio en cuestión.

Casero criticó, además, las decisiones de carácter político y económico de la administración de Cambiemos: "Tenemos adelante un Gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan por ser PRO ganaron, y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue terrible: un choreo absoluto durante años".

”¡Queremos flan!”, la frase de Alfredo Casero que revolucionó las redes https://t.co/snMoVv7oPo pic.twitter.com/STIitEc5Qj — Cronistacom (@Cronistacom) August 19, 2018

Y añadió: "Al Gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice y lo que piensa (...) Yo no me vengo a quejar porque no me apañan, jamás me apañaron. Hoy por hoy lo que veo no me gusta, y lo voy a recontra remarcar; tengo derecho de poder decir: 'esto no me gusta'".

Las críticas

Puntualmente, sobre las cancelaciones de sus shows y las miles de críticas que recibió, Casero confesó que incluso soportó varias amenazas de muerte.

"El otro día, un tipo enloquecido sacó una pistola 9 milímetros y me tiró un balinazo. Yo no dije nada, pero el tipo se dio el gusto de sacar un arma y tirarle un tiro a mi auto", relató.

En esa línea, aseveró: "Cuando me llaman por teléfono y me dicen que me van a matar, colgar o quemar. Yo podría decir que me amenazan, pero eso es de cagón. Estoy harto, estoy podrido. Me han robado la juventud y veo como se han mentido a tres generaciones, y esas dos últimas generaciones no sirven para un carajo porque son gente que no estudió, ni trabaja ni les interesa nada".