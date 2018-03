Casanello se quejó de que lo llamen “tortuga” y dijo que los videos en La Rosadita son “prueba central”

El juez federal Sebastián Casanello dijo que los videos de la financiera La Rosadita que difundió Telenoche son una prueba central en la investigación de la ruta del dinero K. En una entrevista con Luis Majul por América, también, aseguró que para el juzgado fue una sorpresa que aparecieran estas imágenes porque no las habían encontrado en los allanamientos a SGI, según relata el portal del canal de noticias TN.

Casanello ordenó la indagatoria para Martín Báez, el contador de Lázaro Báez Daniel Pérez Gadín y su hijo Ariel Pérez Gadín. "Cuando tuvimos los videos los citamos porque son prueba central los videos. Antes de que aparezcan los videos no los citamos porque todavía no habíamos llegado a reunir marcos de sospecha para convocarlos", manifestó el juez en la entrevista en “La Cornisa”. Y dijo que eso no implica que no los convocaría más adelante.

“Ante la pregunta de por qué eligió llamarlos a declarar el 23 de abril y no en una fecha más próxima, el juez respondió que eso es estrictamente práctica procesal”, detalla TN. El magistrado remarcó que en esta causa dos abogados defensores lo recusaron por los llamados a indagatoria. "El tiempo es para que no se alegue ninguna violación al derecho de defensa", aseguró. Y agregó que está muy interesado en que la causa avance.

Cuando Majul le preguntó qué le provoca que algunos los llamen "tortuga", dijo que lo considera un agravio pero que como juez no puede entrar en esa polémica porque tiene responsabilidades mayores. "La causa sigue un trámite riguroso, no hay ninguna lentitud", concluyó.