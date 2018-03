Casanello dijo tener "muchas expectativas" en la causa por lavado contra Báez

El juez federal Sebastián Casanello admitió tener "muchas expectativas" en la investigación que lleva adelante por presunto lavado de dinero contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, al tiempo que no descartó que la causa alcance a la ex presidenta Cristina Fernández, a quien además dijo "no conocer".

"Un juez no puede hacer pronóstico acerca de lo que va a pasar, ni tampoco podría hacer ese tipo de opiniones, ni explicar cómo se llega a una persona en particular", sostuvo Casanello sobre la posibilidad de que la causa involucre a la ex presidenta.

Sin embargo, planteó que "a medida" que avanza la causa "se van encontrando pruebas y responsabilidades", por lo que "en función de esa prueba" se "buscan hechos y responsables" y por eso "no hay nada" que se pueda "descartar", aunque tampoco puede hacerse "un pronóstico".

En declaraciones a radio Mitre, dijo además tener "muchas expectativas" en la causa y añadió que en este tipo de invgestigaciones "el recupero de activos es esencial", en base a "inmuebles, bienes registrables y de valor, y también buscando en el extranjero si hay depósitos en cuentas".

Tras cuestionar la "literatura de ficción" periodística en torno a la causa, debido a la "interminable cantidad de mentiras que se han dicho" sobre la investigación, el magistrado negó "conocer" y haber tenido "jamás" un "contacto" con la ex mandataria. "Pero esto es algo que casi no tendría que aclarar", dijo y completó: "Si uno tiene que salir a aclarar cada cosa que se dice, es una barbaridad. Los jueces no posemos hacer eso", añadió.