Caruso Lombardi fue recibido por el Gobierno ¡por su factura de gas!

Los fuertes aumentos de las tarifas energéticas desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri representaron un dolor de cabeza para millones de usuarios.

Para el Gobierno, el "sinceramiento de las tarifas" de electricidad y gas forman parte de la "normalización" de estas áreas, en un intento de recortar los multimillonarios subsidios para achicar el déficit fiscal y liberar los mercados, para ofrecer a las empresas precios internacionales que hagan atractivas sus inversiones en Argentina.

“Ahora apagué la calderita. No es que tengo una caldera de dos cuadras. Es como un calefón. No voy a regatear. Uno lo puede pagar, pero el que no puede ¿qué hace? ¿Se caga de frío?"

Sin embargo, una figura pública se tornó furiosa por una factura de gas que le llegó a su domicilio, con un precio que consideró exagerado. El director técnico Ricardo Caruso Lombardi, famoso por su estilo frontal en sus reiteradas apariciones en los medios, protestó el año pasado por el aumento en una exclusiva reunión con un funcionario del Gobierno.

Caruso Lombardi se juntó en diciembre con el presidente del Enargas para hablar del aumento de tarifas.

Caruso Lombardi, que tiene un extenso curriculum como DT en el fútbol argentino, con varios equipos a los que salvó del descenso de la Primera División a la B Nacional -entre ellos, dos grandes como Racing (2008) y San Lorenzo (2012) en la Promoción-, consiguió el pasado 10 de diciembre una entrevista con el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para exponer su queja.

Según contaron a El Cronista, el director técnico se presentó en el ENARGAS para hacer un reclamo e insistió para hablar con el presidente del organismo. Presentó una solicitud de audiencia y lo consiguió a fines de 2018.

Las autoridades le ofrecieron recomendaciones para que fuera "más eficiente".

A partir de las 11 horas del 10 de diciembre, Mauricio Roitman lo recibió junto al vicepresidente del ente, Daniel Perrone; y al gerente de Regulación de Gestión Comercial, Néstor Touzet.

La reunión, que consta en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses (un documento público que elabora el Ministerio del Interior y recopila todos los encuentros que tuvieron los funcionarios, con un objetivo de transparencia), "fue cordial", según explicaron fuentes oficiales.

Para el director técnico, en cambio, fue "tensa", ya que le llegó $ 20.000 en la boleta por un consumo bimestral de 2000 metros cúbicos (m3). Según su versión, las autoridades le ofrecieron ir con el medidor hasta su casa para verificarlo.

Caruso Lombardi no está dirigiendo actualmente, pero le habría llegado una oferta tentadora desde España, pero no se sabe si preguntó por el costo de la energía en Madrid

La factura que recibió Caruso Lombardi había sido correcta y las autoridades del ENARGAS le explicaron que tenía un consumo "elevado" y le ofrecieron recomendaciones para que fuera "más eficiente".

