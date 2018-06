Carrió votó en contra y le hizo una advertencia a Cambiemos

La diputada nacional Elisa Carrio (Coalisión Cívica), que por decisión propia había pedido no ser incluida en la lista de oradores durante el debate sobre el proyecto de ley sobre el aborto legal, votó en contra de la iniciativa, como lo había anticipado, y aclaró que su silencio tuvo que ver con “preservar la unidad de Cambiemos”. Al retirarse del recinto y ya fuera de micrófono amenazó con “romper” la próxima vez con el bloque oficialista.

Una vez aprobada la media sanción, Carrió pidió la palabra para enviar un mensaje a la coalición de Gobierno. “Quiero solo decir que he estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”, advirtió.

Ya fuera de micrófono, la diputada se retiró alzando la voz: "Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima, rompo. ¡La próxima, rompo!".

Horas antes de la votación, durante la madrugada, la diputada había dicho que el debate del proyecto sobre la legalización del aborto no era "histórico” sino "trivial”, al tiempo que ratificaba que no hablaría en el recinto y que tanto ella como la mayoría de su bloque votarían en contra del proyecto.

En los pasillos del Palacio Legislativo, la diputada insistió en minimizar la importancia del debate y tildó a la movilización callejera a favor del proyecto como "indigenismo urbanista".

“Si la mujer es propietaria de su cuerpo, entonces hombres y mujeres pueden vender partes de su cuerpos”, afirmó la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, cuando los periodistas la cruzaron esta madrugada dentro del Congreso.

Al ser consultada sobre si estaba al tanto de que “las mujeres que mueren” en abortos clandestinos, la legisladora reafirmó su posición: “Eso lo sé, pero voy a votar no y con eso basta. Lo otro no sé, no tengo mandato. A mí me votó la gente y cuando votemos el Código Penal lo vamos a resolver”.

Asimismo, disparó que “la decadencia cultural de la argentina impide el debate” y aclaró: “Estoy en contra de todos los extremos y menos de resolver temas tan complejos para la humanidad”.

Ayer, la diputada se manifestó en las redes sociales con una breve frase y una foto desde una Capilla.