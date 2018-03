Carrió volvió a cargar contra Casal y habló de "zona liberada"

La diputada Elisa Carrió, aliada al Gobierno nacional, cuestionó el proceder de las fuerzas de seguridad en el caso de los prófugos Christian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

"Queda en evidencia la zona liberada por las fuerzas de seguridad provincial y nacional y la confusión deliberada que generan hacia las autoridades federales", fustigó. Sin embargo, destacó: "Lo importante es que esté detenido Martin Lanatta".

Así lo consideró en un comunicado difundido en redes sociales, en el cual renovó sus críticas al ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal por la fuga en General Alvear.

La dirigente de la Coliación Cívica, aliada al presidente Mauricio Macri, consideró que "los responsables de la fuga tienen nombre y apellido y deberían estar presos, Albarracín, Casal y la jefa del servicio penitenciario provincial al momento del hecho". Se refería a María Florencia Piermarini, ex jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, desplazada por el Gobierno tras la triple fuga.

En tanto, apuntó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al pedir "que se abra una causa por la autoría en el triple crimen". "Lo que siempre reiteré a todos, hoy cobra relevancia, con las mafias no se negocia se las enfrenta. Esta decisión estratégica es la que me diferencia del gobierno que formo parte y adhiero", agregó Carrió.