Carrió, sobre la fórmula Fernández - CFK: "Si votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón"

Elisa Carrió no tuvo contemplaciones al analizar las razones por las que la fórmula del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner.

"A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían. Si vos votas a un ladrón es porque te gusta ser ladrón", lanzó la líder de la Coalición Cívica (CC) y cofundadora de Cambiemos.

En diálogo con el canal TN, la diputada nacional se refirió también a la fórmula del oficialismo y dijo que Miguel Ángel Pichetto es "el vicepresidente perfecto", pero reveló que dentro de la coalición apoyaba a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para el puesto; y se mostró confiada en que Juntos por el Cambio logrará la reelección en los comicios.

Carrió aclaró que "no se arrepiente de haber apoyado" a Macri, aunque reconoció que al gobierno le "quedan las cuestiones de hambre, pobreza y prosperidad económica" por resolver.

"Por eso me quiero dedicar a la actividad privada social. Quiero hacer sociedades anónimas de mujeres que exporten, quiero dedicarme a generar prosperidad. En materia económica hay una deuda enorme, injustificable. Pero también es cierto que se dedicó prácticamente el 60% del presupuesto al gasto social", agregó.

En otro pasaje de la entrevista, la diputada indicó que no hace diferencias entre los distintos miembros que componen Juntos por el Cambio, y que su criterio para determinar cual será su relación radica en la honestidad que percibe en ellos.

Respecto de las elecciones, aseguró: "Ganamos seguro, siempre lo supe. Nunca participé de la ansiedad de nadie, no creo en las encuestas".

"Para mí Juntos por el Cambio es nosotros. A veces dicen (Mario) Negri es de la Coalición Cívica o Carrió se mete en el radicalismo. Pero somos nosotros. Quiero a muchísima gente del Pro como si fuera propia. A mi me gusta hablar de nosotros. Con excepciones, que son los delincuentes".

Y concluyó: "Obviamente hay algunos de Cambiemos que no son Cambiemos, y me refiero a (el candidato a vicepresidente Miguel Ángel) Pichetto con esto, sino que he tenido un enfrentamiento histórico con algunos radicales, y con gente del Pro también".