Carrió, sobre el caso Maldonado: "Construyeron un desaparecido"

Tras su contundente victoria en las elecciones legislativas, Elisa Carrió volvió a hablar, y del caso Maldonado. La diputada electa, que durante las últimas dos semanas fue muy cuestionada por sus dichos y tuviera que salir pedir perdón, señaló que "había muchos que sabían la verdad, es decir, construyeron un desaparecido".

"La mentira la comenzó un mapuche que declaró y que después fue el que dijo dónde estaba. Había muchos que sabían la verdad (sobre el caso Maldonado). Construyeron un desaparecido. Privaron a sus padres de estar con su hijo 60 días. Yo lo quería con vida y no me arrepiento porque en mí no hubo mala intención", dijo la dirigente en diálogo con el canal Todo Noticias.

La legisladora criticó, además, a algunos sectores opositores al Gobierno, entre los que mencionó "organismos de derechos humanos", que buscaron "politizar" la desaparición del artesano, que finalmente fue hallado muerto en el río Chubut la semana pasada.

También se refirió a las críticas que recibió días atrás, cuando dijo que el agua fría del Río Chubut habría ayudado a la conservación del cuerpo hallado a pocos metros del Pu Lof de Resistencia de Cushamen. "Como Walt Disney", había manifestado.

"Utilicé una frase de la jerga judicial para explicarle al pueblo, no a los periodistas, de que la preservación del cuerpo tenía que ver con el frío. Y la verdad que ese cuerpo habló. Todo lo otro es manipulación política"

Con esa frase se ganó el repudio de los opositores y se transformó en eje de discusión en las redes sociales. Luego salió a pedir disculpas.

"No me arrepiento de lo que digo. Pido disculpas si se interpretó mal. Pero dije parte de la verdad. Había dos hipótesis: o que estuviera donde estaba... o que estuviera en Chile. Y si estaba en Chile podía estar con vida. Y si estaba donde estaba... estaba muerto. Entonces no podía decir lo otro porque era demasiado fuerte para la sociedad. Me hubieran saltado de la misma manera", afirmó.

Cristina no tiene destino político

Carrió habló también sobre la expresidenta Cristina Kirchner, recientemente electa senadora nacional.

“Cristina ya no tiene destino político. Ya se fue. Ha quedado con fueros, vamos a ver cómo obra el Senado ante un pedido de desafuero de la Justicia y creo que se lo van a dar. Va a pasar lo de De Vido”, opinó.

Al ser consultada sobre si la Justicia pedirá el “desafuero de Cristina”, Carrió respondió: “Sí, sí, sí” y agregó que “puede ser” que ese reclamo sea antes del 10 de diciembre, cuando debería asumir como senadora nacional, tras haber quedado en segundo lugar en la elección del domingo pasado.