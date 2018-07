Carrió, sobre el aborto legal: "No hay que tenerle miedo a la calle, hay que votar con convicción"

Tras amenazar con "romper" con Cambiemos, en pleno recinto, tras la media sanción de la iniciativa del aborto legal, seguro y gratuito, Elisa Carrió admitió que hay una "grieta" en el oficialismo por el proyecto, dijo que al Presidente "le aseguraron que ganaba el no" y llamó a los senadores a "no tenerle miedo a la calle y votar con convicción".

"Doy fe de que (Mauricio Macri) estaba en contra. Los diputados que pidieron abrir el debate cometieron un error, no el Presidente. Le dijeron otra cosa. Él me llamó y me dijo que iba a ganar el no 'por amplia mayoría'. Esto no nos puede dividir. Traté de que no haya grieta pero no lo pude lograr", sostuvo la líder de la Coalición Cívica (CC), quien se volvió a mostrar en contra de la norma.

Sin embargo, desmintió que se hubiera "enojado" el día de la votación del proyecto en la Cámara Baja ya que "sabía que se perdía". "Las madrugadas del Congreso a mí no me las cuenta nadie. Hubo quiebre de votos. Lo vimos en la discusión con el campo", reflexionó.

La legisladora señaló, además, que "hay una Argentina corrosiva de la Capital, del microclima de la política, la televisión y los opinadores, con un gran rechazo colectivo en el interior".

Por eso, en referencia a la discusión que se avecina en el Senado, Carrió llamó a "no tenerle miedo a la calle". "Hay que votar por convicciones. Yo puedo asegurar la prescindencia absoluta del Presidente en este tema ", afirmó.

La diputada buscó explicar, además, las razones de su posición contraria a la iniciativa.

"Soy antiabortista porque nunca lo pude resolver. Lo estudié y es un dilema. Esta es mi posición desde que tengo 20 años. Hay organismos internacionales que vienen por el control a la natalidad. Quieren que los pobres tengan menos hijos", argumentó.

Para la líder de la Coalición Cívica (CC), el problema del aborto pasa por el dilema de la "propiedad del cuerpo".

"Si es así, puedo disponer de un embarazo, pero también puedo disponer de la venta de un órgano. También está la posibilidad de hacer un racismo de elección. No me gusta una humanidad elegida. Me gusta que todos seamos diferentes y nadie pierda la vida".

Acerca de las consecuencias del aborto, Carrió se mostró intransigente a la chance de practicar la interrupción del embarazo. "Las heridas del cuerpo se pagan en el alma. No se puede festejar el dolor de una mujer. Tiene que primera la sensatez", concluyó.