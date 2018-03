Carrió se volvió a encontrar con López Murphy

Tras las críticas realizadas a Mauricio Macri por las subas de tarifas, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se reencontró ayer públicamente con Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa de la Alianza y ex socio político del Presidente. Fue en el marco del Congreso Económico Argentino, donde Carrió presentó su libro ‘Yo amo a la república‘. Y el propio López Murphy junto a ella en el estrado dio la introducción al evento.

La diputada aseguró que "el debatir no es romper, es dejar de ser fascista", tras la cumbre que mantuvo con Macri y el socio radical Ernesto Sanz en la residencia de Olivos.