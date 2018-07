Carrió reveló que el PJ le ofreció una alianza para romper con el Gobierno

La diputada Elisa Carrio reveló que desde el PJ le ofrecieron “una alianza” para “romper con el Gobierno” y denunció que existió un “golpismo con crisis cambiaria” para debilitar el Gobierno de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones.

“Yo no rompo, todos apuestan a que yo rompa y yo no voy a romper. Esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, este es un golpe civil”, apuntó.

En una entrevista al programa PPP, la legisladora aseguró que existe en Cambiemos “una unidad que no se va a romper” y alertó que en momentos de crisis “algunos quieren poner en jaque al Presidente para que ceda cargos”.

“Para eso necesitan que dos fuerzas debiliten al Presidente. Yo voy a estar en la crisis con el Presidente, yo no voy a dejar solo a nadie cuando está mal”, aclaró.

Y fue entonces que reveló: “Hay un golpismo con crisis cambiaria. A mi en marzo alguien del PJ me dice si voy a romper o no, y si puedo hacer una alianza”.

Respecto a la situación económica del país, pronosticó que se vienen “6 meses muy difíciles”.

“Se robaron un país y no dijeron nada, este es el precio que se paga”, señaló.

Descartó en tanto que el Gobierno necesite más ayuda financiera que la que recibió hace poco del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dijo que lo ve a Macri "dispuesto a ajustar lo que tiene que ajustar" y adelantó que lo acompañará en una posible reelección.