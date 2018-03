Carrió recibió “las pruebas” de Macri y salió en su defensa: “Dijo la verdad”

La diputada Elisa Carrió reclamó hoy temprano que Mauricio Macri “debe presentar las pruebas” que demuestren que no tuvo participación en una sociedad off shore, tras haber sido mencionado en una investigación periodística internacional conocida como ‘Panamá Papers” y más tarde, en una entrevista televisiva, dijo haber recibido, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, la documentación requerida, tras lo cual afirmó: “Efectivamente, es como dicen. Está en la declaración jurada de Franco Macri", agregó.



La líder de la Coalición Cívica mostró en Telenoche la documentación de la AFIP que, según ella, acredita que Mauricio Macri dijo la verdad con respecto a su participación en la sociedad Flag Trading Ltd. que apareció en la investigación "Panamá Papers".

Y explicó: "En realidad es un trading, es como un fondo de inversion para eventualmente hacer inversiones en otros lugares del mundo. El capital es de 1950 dólares a lo largo del tiempo, hasta el 2005. Esos directores, como las trading no estan activas ni cobran sueldos. Ni siquiera sabe Mauricio si la firmó o no".

"No hay cuenta bancaria, no hay dinero. Y está en la declaracion jurada de Francisco Macri como bienes en el exterior, desde impuesto a las Ganancias", continuó. Y reafirmó: "Dijo la verdad y yo le pedí las pruebas por escrito", refleja el portal de TN la entrevista con Lilita.

Explicó entonces que quien le mandó los documentos vía correo electrónico fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Carrió fue dura con Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que también figura en "Panamá Papers". "Grindetti no tiene explicación. Siempre sospeche que era un corrupto y no me equivoqué", afirmó.

Y luego se refirió a Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina Kircner. "Es mucho más importante el señor Muñoz, secretario y testaferro de Kirchner y de Daniel Peralta. Denunciamos que Sbatella estaba encubriendo estas cuentas", dijo.

Luego siguió con su defensa de Macri: "El Presidente efectivamente no tenía por qué declarar porque no era un cargo. Nunca tuvo actividad y su monto siempre fue de 1950 dólares". Y destacó, sobre el dueño de la sociedad: "Yo nunca me hice cargo de Franco Macri, bastante que me hice cargo de Mauricio".

"Defiendo a este presidente. Lamentablemente puede haber una confusión porque está en ese directorio. Su dueño la declaró y no tiene movimientos y esto está ante la AFIP. Yo no hubiera hablado si no hubiera tenido las pruebas de la AFIP", concluyó.

En sus primeras declaraciones del día sobre este tema, Carrió había reclamado que Macri presente las pruebas, al tiempo que salió al cruce del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien reclamó al jefe de Estado una explicación por cadena nacional.

“Es muy bueno para el mundo que toda esta información se de a conocer; el presidente Mauricio Macri, que proviene de una familia de empresarios y él mismo lo ha sido, debe probar sus dichos”, tuiteó hoy Carrió, luego de que el gobierno nacional aclarara ayer que el mandatario ‘nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de la sociedad Fleg Trading‘, señalada junto a otras firmas en operaciones vinculadas con lavado de dinero.

Poco después de conocida la información, Massa salió a pedirle a Macri que brinde las ‘explicaciones correspondientes por cadena nacional y ante todos los argentinos‘.

Carrió, enemistada históricamente con el ex postulante presidencial, replicó: “Hasta que Massa no explique su vínculo con los narcos, a los que le avisa cuando van a allanar, no puede pedirle...‘.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de la CC recordó que ‘la única comisión investigadora de sociedades offshore en Argentina fue la comisión sobre lavado de dinero de hace 15 años‘ que ella misma presidió en la cámara baja junto a la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner.

Carrió puso de relieve además que en esa investigación “ya estaba el estudio Fonseca de Panamá y las cuentas provenientes del narcotráfico del General Noriega”, el ex presidente de facto de Panamá.

Dijo que ‘también estaba en esa investigación el estudio de abogados Mossack & Fonseca se generó Helvetic Services Group SA, que lleva a la ruta del dinero K‘ y recordó que en ese momento denunció al ex secretario privado y testaferro de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.