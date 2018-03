Carrió redobla presión sobre Lorenzetti mientras Macri toma distancia

Elisa Carrió aún no define si será candidata en las próximas elecciones. Está más ocupada en su cruzada contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien continúa buscando información, cruzada de la que ayer se despegó el presidente Mauricio Macri.



La diputada acaba de ampliar la denuncia penal en contra del magistrado por presuntos manejos espurios en una mutual que integró; mientras planea también agregar información al pedido de juicio político que le hizo ante la Cámara de Diputados. El juez le responderá con una demanda civil, que tiene previsto presentar en los próximos días.



Antes de que termine la semana última, Carrió amplió su denuncia penal contra el magistrado ante la jueza federal María Servini, quien también cruzó acusaciones con Lorenzetti. La diputada oficialista pidió que la jueza ordene medidas de prueba para determinar si a fines de 2015 hubo operaciones de la mutual Pyme Rural, en las que habría estado involucrado Lorenzetti, por unos $ 400.000. Según Carrió, Lorenzetti y otras cinco personas fueron parte de Apreme SRL en 1996 y luego terminaron involucrados en la mutual investigada por el cambio de cheques del programa Fútbol para Todos.



"Esto es consecuencia de la falta de transparencia en el patrimonio de los jueces de la Corte", consideró la legisladora en su presentación, lo que atribuyó al hecho de que el máximo tribunal "decidió excluirse de la Ley de Ética Pública y recorta la información que debe dar a publicidad".



En paralelo, la diputada también tiene previsto ampliar la información que ya presentó ante la Cámara de Diputados para pedir el juicio político del magistrado. En ese escrito, de 84 páginas, Carrió acusó a Lorenzetti de mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos, entre otras cuestiones. Ahora, quiere ampliarlo con un "análisis del rol de Lorenzetti en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio", detallaron en su entorno.



"Ya he dicho públicamente que las denuncias de Carrió son a título personal. Como Presidente o gobierno, no las compartimos. Está [el pedido de juicio político] en el Congreso y lo debatirá, como debate otras cosas", respondió al respecto Macri en un reportaje ayer con Radio Mitre.



Lorenzetti le responderá con una demanda civil. Luego de intimarlas a ella y a Servini vía carta documento a que se retracten de las acusaciones públicas que le hicieron por el fa llo de la Corte que ratificó que los jueces deben jubilarse a los 75 años, el magistrado las demandará.



"Las acordadas y sentencias de la Corte son una expresión de todos los ministros y no existe la posible actuación individual", le escribió el titular del máximo tribunal a Carrió en la carta documento en la que la invitó a retractarse. La diputada no se desdijo.