Carrió pidió la vuelta de Bevacqua y la renuncia de Todesca

Elisa Carrió, una de las principales aliadas del Gobierno, se diferenció de la Casa Rosada. La diputada por la Coalición Cívica ARI se reunió ayer con Graciela Bevacqua, la directora técnica desplazada del Indec, y adelantó que le pedirá al presidente Mauricio Macri la reposición al cargo de la ex funcionaria y la destitución de Jorge Todesca como titular del organismo.



"Le voy a pedir al presidente Mauricio Macri que releve a Todesca como titular del Indec y que restituya en su cargo a Bevacqua. Es una técnica idónea y una persona ejemplar. Su salida es una medida que se debe revisar", afirmó Carrió a través de un comunicado difundido por la fuerza política que conduce.



Sin previo aviso a sus socios de Cambiemos, la referente de la Coalición Cívica recibió a Bevacqua en el Instituto Hannah Arendt, junto al legislador porteño Maximiliano Ferraro y la ex diputada Fernanda Reyes, en una foto que muestra el respaldo de su partido político. Así quedó en evidencia la diferencia con el Gobierno, que avaló el desplazamiento de Bevacqua.



"No creemos que esto genere problemas con la Casa Rosada", comentó Reyes a El Cronista. La ex diputada, economista de profesión, cuestionó la posición de Todesca, de acelerar la publicación de un índice de estadísticas dentro de los próximos 60 días, y que generó el conflicto con Bevacqua. "Después de casi nueve años con un Indec destruido, con la patota adentro, sin indicadores de pobreza, pretender resolver esto en dos meses es no comprender lo que significan las estadísticas públicas", cuestionó Reyes. Además, la economista agregó que Bevacqua "planteó rever todo lo que se hizo anteriormente, pero eso no significa que no haya estadísticas porque planteó que haya índices provisorios como los que miden la inflación en la Ciudad".



Por su parte, en la reunión, la ex directora técnica del Indec comentó a Carrió que si Macri la convoca de nuevo, aceptaría el cargo. A su vez, ‘Lilita’ sostuvo que se reunirá en los próximos días con el jefe de Estado para pedirle que Bevacqua sea reincorporada, aunque no pusieron fecha a esa reunión, en medio de una semana ajetreada para el presidente que recibirá hoy a su par francés, Francois Hollande, y que luego viajará a Roma para entrevistarse con el Papa.



No es la primera vez que Carrió toma distancia de la línea del Gobierno. La primera vez que nadó contra la corriente de Cambiemos fue cuando cuestionó el decreto del presidente para designar a dos jueces en la Corte Suprema. En la última semana, también apuntó contra el Papa Francisco, a días de que el ex cardenal reciba al presidente en el Vaticano. En esa ocasión, Carrió cuestionó a Jorge Bergoglio por el rosario que envió a la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, quien lleva más de un mes en prisión. El reclamo de Carrió llega en momentos en que el otro aliado del Gobierno, la UCR, reclama más participación en la toma de decisiones.