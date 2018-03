Carrió pedirá a la Justicia que investigue la millonaria evasión de Cristóbal López

La diputada de la Coalición Cívica y pieza fundamental de Cambiemos, Elisa Carrió, le pedirá a la Justicia que investigue una posible asociación ilícita entre Cristóbal López y el matrimonio Kirchner por la millonaria evasión del Grupo Indalo que develó hoy el diario La Nación.

“Nos vamos a presentar ante la Justicia para solicitar que se impulse la causa por asociación ilícita y también ante la AFIP para que determine las complicidades que permitieron este fraude”, dijo Carrió en un comunicado.

La diputada nacional aseguró que “la complicidad de Echegaray y los Kirchner con Cristóbal López para llevar a cabo esta maniobra de evasión es escandalosa", al tiempo que señaló que siente "asco moral" al ver que "la impunidad continúa".

Hoy, el diario La Nación reveló en una investigación que llevó adelante durante cuatro años, que el empresario kirchnerista retuvo $7600 millones de pesos con una de sus compañías de un impuesto que nunca depositó en AFIP, y que con eso fondeó al resto de sus empresas.

Echegaray aclara



En relación a este tema, Echegaray advirtió que la Justicia Federal ya lo “sobreseyó” por “el Plan de Pagos de Oil Combustibles en mayo de 2014”.



“En relación a la nota publicada hoy en el diario La Nación referida al Plan de Pagos otorgado por AFIP a la empresa OIL Combustibles SA, se informa que dicha situación ya fue objeto de investigación judicial por parte de la Justicia Federal, luego de una denuncia iniciada por la diputada Elisa Carrió, en el año 2013”, dijo Echegaray en un comunicado.



“Dicho sobreseimiento está firme en la Justicia”, aseguró.

Esta denuncia había sido impulsada por la diputada Elisa Carrió en 2013, luego de que el diario La Nación publique -el 9 de septiembre de ese año- el artículo "Cristóbal López financió su compra de Petrobras con impuestos impagos", firmado por Hugo Alconado Mon, explica.





Y advierte: “En la edición de hoy, el diario repite gran parte de la información. Pero omite el dato fundamental del sobreseimiento. En su edición on line, publican un comunicado de Elisa Carrió, quien sostiene que "se presentará ante la Justicia para que se impulse la causa". Seria oportuno consultarle a qué causa de refería y sobre todo si será la misma por la que ya fue juzgado y sobreseído”.



No obstante, el ex titular de la AFIP y actual presidente de la AGN, manifestó que “evalúa presentarse a la Justicia pero no lo hará para defenderse por las cuestiones ya juzgadas oportunamente, sino para denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores que actúan como "denunciantes crónicos y seriales, para mantenerse con visibilidad en los medios”.