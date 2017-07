Carrió negó haber sido vetada en Provincia

La primera precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el oficialista frente Vamos Juntos, Elisa Carrió aseguró que no hubo una negativa para que ella compitiera en la Provincia y sostuvo que se lleva "muy bien" con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"No fui vetada. Habíamos acordado con María Eugenia y con Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño) que después de Semana Santa lo íbamos a decidir y se decidió que en Provincia no era necesaria la candidatura porque la situación iba a estar bien en octubre, y también que para mí significaba un esfuerzo descomunal desde el punto de vista físico, porque estaba mal de salud", aclaró la diputada chaqueña.

La líder de la Coalición Cívica rechazó así las versiones sobre una posible negativa por parte de las autoridades bonaerenses para que compitiera en ese distrito y sea candidata en la Capital Federal, como finalmente sucedió.

"Ellos tomaron una estrategia, Mauricio (Macri), María Eugenia y Horacio, que era jugar así", explicó, al tiempo que consideró que tampoco le hubiera gustado competir contra la ex presidenta Cristina Kirchner, hoy aspirante a senadora nacional en la Provincia, porque le "da pena".

"La situación en la que terminó, la familia, la soledad. Podés ser muy rico, haberte robado un país, pero... No es una elección buena de vida buscar el poder, afectó a sus hijos. Yo ya me desocupé de la Tierra; hago puntos para el Cielo, y eso es servir. Estoy contenta de servir", comentó en un reportaje a Clarín.