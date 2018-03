Carrió lo vinculó con la triple fuga y Bonfatti se defendió: "Es una desquiciada"

El ex gobernador de Santa Fe y actual diputado provincial, Antonio Bonfatti, trató de "desquiciada" a Elisa Carrió, y considera denunciarla penalmente luego de que la diputada afirmara que tanto Cristian Lanatta como Víctor Schillaci habían sido detenidos el sábado, pero que fueron escondidos para desprestigiar al gobierno de Mauricio Macri, segun afirman desde el diario cadena 3 de Rosario.



“Siento estupor y bronca al mismo tiempo, es una mujer que está desquiciada, que no pierde oportunidad de denunciar, de decir cualquier cosa”, dijo a Cadena 3.



Al mismo tiempo, comparó: “Hace dos años vino a visitarme a Santa Fe y yo era el mejor gobernador del país, el más valiente, el que había enfrentado a los narcos, el que los había puesto presos. A los seis meses, cuando no estábamos en el mismo espacio, era el peor del país, decía cualquier cosa de mí, nos tiene acostumbrados esta mujer a decir cualquier cosa con tal de defender, en este caso, al gobierno nacional”.



"Cree que por la inmunidad parlamentaria puede decir lo que se le viene en boca y lo que inventa su mente fabuladora", disparó.



Bonfatti sostuvo hablará con su abogado "para hacer una denuncia penal”. "No voy a dejar que se me enrostre relación con personajes oscuros, según dice ella", agregó el ex gobernador.