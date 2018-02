“Carrió es la más inteligente y lúcida de la oposición”, aseguró Cristina en un nuevo audio

Una nueva serie de audios de escuchas judiciales se conocieron entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, donde la senadora asegura que Elisa Carrió “es una de las figuras más inteligentes” de la oposición al kirchnerismo.

En el transcurso de los audios, la senadora vuelve a fustigar a Margarita Stolbizer, al señalar que “no tiene ni para empezar” aunque -sin embargo- reconoce que ninguna de las dos dirigentes “puede explicar cómo viven”.

Se trata de una conversación telefónica del 9 de septiembre de 2016 divulgada hoy por el periodista Luis Majul en radio Berlín.

En uno de los audios, Cristina vuelve a arremeter contra Stolbizer y afirma: “Hay que averiguar toda la historia del Banco Hipotecario porque no dice nada. Es una hija de puta, pero el que la mandaba a hacer todo eso era (Sergio) Massa”.

Y agrega: “Lo otro que me contaron es la pelea que tiene con la Carrió. En la Cámara, ni se miran. Mirá, vos sabes que yo a la Carrió no la puedo ver ni en cajita pintada, pero la verdad que esta gorda al lado de la Carrió.....no tiene ni para empezar. Muy desagradable”.

“Y la cabeza, no vas a comparar la cabeza de una con la otra. Viste cuando hablan en las comisiones. De la oposición la más inteligente y lo más lúcido que hay es la gorda Carrió”, enfatizó Cristina.

“La gorda no puede explicar cómo vive. Ninguna de las dos puede explicar cómo viven. Nadie. Muy poca gente puede explicar cómo vive. Y los que podemos explicar cómo vivimos somos lo que más atacados somos”, añade.

En otro audio Cristina hace referencia a la situación del juez Daniel Rafecas y a una solicitada firmada por más de 300 jueces en defensa de su accionar, entre ellos personalidades de la cultura, el periodismo y la comunidad judía, ante versiones sobre una denuncia ante el Consejo de la Magistratura que finalmente se concretó.

“Lo de Rafecas cayó muy mal. Ahora buscan disciplinar a la justicia. Si esto hubiera pasado durante nuestro gobierno, creo que...salió mal lo de Rafecas, me parece”, agrega la expresidenta.

Cristina vuelve e insistir en la conversación en la situación de Rafecas, a quien acusó de “desestimar enseguida la denuncia contra Marcos Peña y el fiscal (Federico) Delgado apeló”, a lo cual Parrilli le acota que “ahí hay entrega de los nuestros. Ahí en el Consejo de la Magistratura. Pichetto no es ajeno a eso, estoy convencido”.

“Pichetto le entregó la justicia a Macri para que nos haga mierda a vos y a todos nosotros”, asevera Parrilli, una afirmación con la que la expresidenta coincide y agrega: “De él y de su hijo”.

AHORA | Las nuevas escuchas de Cristina Kirchner | "Pichetto le entregó la justicia a Macri para que nos haga mierda a vos y a todos nosotros" #Libre @majulluis | https://t.co/XdQlX9LzPV | @la990radio | Lunes a viernes 10 h pic.twitter.com/Q8pL1TIOZe — Radio Berlín (@radioberlinok) 23 de febrero de 2018

En otro de las escuchas judiciales, Parrilli le recuerda a Cristina que “lo que está avanzando es el contrato del novio de (Gabriela) Michetti que tenía con la Ciudad y todo lo demás. Eso va, no sé hasta dónde estará dispuesto a avanzar (el juez Ariel) Lijo”, a lo cual Cristina asiente que “a mí me dijeron que el tipo es un tránsfuga”.

“La utiliza a la mina y la mina que tampoco es trigo limpio. Que era María pureza y María pureza parece que no existe”, aseveró.

Finalmente, en otro de los audios y con motivo de la organización de un panel en homenaje a Hugo Chávez, Cristina sugiere la participación del diputado nacional Daniel Filmus.

Cuando Parrilli le propone al ex canciller Jorge Taiana, la ex presidenta le dice: “Te va a decir que no, el boludo ese. No, ese es un pelotudo, olvidate. Eh...”.

Finalmente ambos coinciden en proponer al actual titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi: “El chivo habla muy bien”.